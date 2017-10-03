Депутаты Верховной рады одобрили закон о пенсионной реформе

Депутаты Верховной рады одобрили законопроект правительства, который вносит поправки в пенсионную реформу. В частности, минимальный размер пенсии на Украине с 1 октября увеличен на $5,2 и составляет теперь 1452 гривен (около $54 по текущему курсу нацбанка Украины).

За повышение минимального размера пенсии проголосовали 288 депутатов при необходимых 226 голосах.

Проект реформы был утвержден кабинетом министров еще в мае и одобрен депутатами в первом чтении 13 июля этого года. Со следующего года на Украине для выхода на пенсию по возрасту необходимо будет наличие стажа не менее 25 лет. С каждым последующим годом норма стажа будет повышаться на год и к 2028 г. будет составлять 35 лет. Если при достижении 60 лет гражданин Украины не будет иметь необходимого стажа, то ему предложат поработать еще или же «купить» стаж, чтобы начать получать пенсию в возрасте от 60 до 63 лет.

Реформа также отменяет 15%-ный налог на пенсии для работающих пенсионеров.