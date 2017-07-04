Статья опубликована в № 4355 от 04.07.2017 под заголовком: Россия теряет мигрантов
У жителей стран бывшего СССР не осталось стимулов надолго переезжать в Россию
Приток кадров от главного донора последних лет, Украины, сократился на 40%
- Татьяна Ломская,
- Маргарита Папченкова
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Не восстановился до уровня 2012–2013 гг. приток трудовых кадров и из других стран на постсоветском пространстве
А. Гордеев / Ведомости
Поток официальных мигрантов в Россию в I квартале был на 26,8% ниже, чем год назад. Главная причина – меньше людей стало приезжать с Украины, следует из мониторинга РАНХиГС.
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