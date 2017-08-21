Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4389 от 21.08.2017 под заголовком: Россия стала меньше

В России стало меньше людей

Приток мигрантов не компенсировал убыль населения

Рождаемость и приток мигрантов в первом полугодии впервые с 2010 г. оказались ниже числа умерших россиян, свидетельствуют данные Росстата (см. график на стр. 04). Смертей стало на 20 200 меньше, чем годом ранее, но рождений еще меньше – на 107 400. В итоге естественная убыль населения выросла в 4 раза. В 25 регионах умерших было в 1,5–2 раза больше, чем родившихся, и лишь в 21 наоборот.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике