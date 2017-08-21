Статья опубликована в № 4389 от 21.08.2017 под заголовком: Россия стала меньше
В России стало меньше людей
Приток мигрантов не компенсировал убыль населения
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Прибывшие в Россию мигранты смогли компенсировать эти потери лишь на 85,7%
Евгений Разумный / Ведомости
Рождаемость и приток мигрантов в первом полугодии впервые с 2010 г. оказались ниже числа умерших россиян, свидетельствуют данные Росстата (см. график на стр. 04). Смертей стало на 20 200 меньше, чем годом ранее, но рождений еще меньше – на 107 400. В итоге естественная убыль населения выросла в 4 раза. В 25 регионах умерших было в 1,5–2 раза больше, чем родившихся, и лишь в 21 наоборот.
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