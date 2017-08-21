В России стало меньше людей

Статья опубликована в № 4389 от 21.08.2017 под заголовком: Россия стала меньше

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Прибывшие в Россию мигранты смогли компенсировать эти потери лишь на 85,7% Евгений Разумный / Ведомости

Рождаемость и приток мигрантов в первом полугодии впервые с 2010 г. оказались ниже числа умерших россиян, свидетельствуют данные Росстата (см. график на стр. 04). Смертей стало на 20 200 меньше, чем годом ранее, но рождений еще меньше – на 107 400. В итоге естественная убыль населения выросла в 4 раза. В 25 регионах умерших было в 1,5–2 раза больше, чем родившихся, и лишь в 21 наоборот.