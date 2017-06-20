Трамп заявил о «большей вовлеченности» в дела Украины

Американский лидер Дональд Трамп провел 20 июня переговоры с украинским президентом Петром Порошенко в Белом доме. Президент США отметил «большую вовлеченность» Вашингтона в дела Киева, передает «РИА Новости».

Трамп в ходе встречи сказал, что считает большой честью возможность лично поприветствовать президента Украины, страны, в дела которой «мы очень вовлечены».

Порошенко ответил на слова Трампа: «Эффективное взаимодействие США и Украины может принести мир республике, поддержать ее территориальную целостность и суверенитет».

На встрече двух лидеров присутствовал вице-президент США Майк Пенс и советник по национальной безопасности Герберт Макмастер.

В ходе визита в США у Порошенко также были запланированы встречи с руководителем Пентагона и госсекретарем США. Помимо этого он уже провел переговоры с министром энергетики США. Украинский лидер также должен провести встречу с руководством МВФ и Всемирного банка.