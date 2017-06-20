Трамп: с президентом Порошенко у нас состоялась «очень хорошая дискуссия»

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него состоялась полезная дискуссия с президентом Украины Петром Порошенко, в ходе которой удалось достичь прогресса.

«У нас была очень, очень хорошая дискуссия, и мы ее продолжим в течение дня, и я думаю, что удалось достичь значительного прогресса», - заявил Трамп, сообщают корреспонденты пула Белого дома.

В свою очередь в распространенном по итогам встречи пресс-релизе Белого дома отмечается, что в ходе встречи «обсуждалась поддержка мирного урегулирования конфликта на востоке Украины, а также повестка дня президента Порошенко и его усилия в борьбе против коррупции».