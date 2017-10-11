ЦБ допустил пересмотр прогноза инфляции на 2017 год

Банк России допускает пересмотр прогноза по инфляции на 2017 г., но считает практически исчерпанным дезинфляционный потенциал рекордного урожая, проявившийся в сентябре. Об этом говорится в очередном комментарии Банка России «Динамика потребительских цен», пишет регулятор. «Существенное замедление инфляции в первый месяц осени в значительной мере связано с такими временными факторами, как высокий урожай сельскохозяйственных культур и укрепление рубля», - констатировал ЦБ.

Рекордный урожай зерновых и сахарной свеклы в этом году в сочетании с запоздалой уборкой сместили поступление части урожая на сентябрь. «В результате плодоовощная продукция подешевела на 2,4% по сравнению с уровнем сентября 2016 г.», - отмечает ЦБ. При этом удорожание услуг несколько ускорилось, напоминает регулятор.

«Прогноз Банка России по инфляции на конец текущего года может быть пересмотрен в сторону уменьшения, однако, по оценкам, инфляция в декабре не опустится ниже текущего уровня [3%]. В дальнейшем, после исчерпания влияния временных дезинфляционных факторов, инфляция будет колебаться вблизи 4%», - считает ЦБ.

Потребительские цены в России за неделю с 3 по 9 октября не изменились, сообщил сегодня Росстат. В предыдущие четыре недели инфляция также была нулевой. В сентябре дефляция в стране составила 0,1% после рекордной за все время наблюдений дефляции в 0,5% в августе. Официальный прогноз инфляции Минэкономразвития по итогам 2017 г. - 3,2%, ЦБ - 3,5-3,8%.