Средний чек россиян за один поход в магазин в сентябре вырос до 524 рублей

За один поход в магазин среднестатистический российский горожанин в сентябре 2017 г. тратил 524 руб., подсчитали эксперты исследовательского холдинга «Ромир». Второй месяц подряд продолжается рост среднего чека — на 3% в августе и на 1,2% в сентябре. Относительно сентября прошлого года средний чек снизился на 0,8%.

Средний чек в прошлом месяце вырос во всех городах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. В столице чек снизился с 690 руб. в августе до 684 руб. в сентябре. Наибольший рост чека отмечен в Уральском федеральном округе (+8,9%).

Индекс «среднего чека» рассчитывается основе данных скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel. Информация о покупках поступает в режиме онлайн от 30 000 покупателей в 180 городах с населением свыше 100 000 человек.