Российская инфляция приближается к цели ЕЦБ и ФРС в 2%

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}















Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}















Сложнее будет и объяснять такое отклонение от цели только дезинфляционными факторами, считает Орлова, это может негативно отразиться на ожиданиях бизнеса и населения Евгений Разумный / Ведомости

На последнем заседании Центробанка в сентябре его председатель Эльвира Набиуллина уточнила цель регулятора – инфляция «вблизи или около 4%». Но к 9 октября в годовом выражении она отдалилась от таргета уже больше чем на 1 процентный пункт, следует из данных Росстата. Годовая инфляция снизилась до 2,84–2,86%, подсчитал главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Полевой. Если темпы инфляции в оставшиеся недели октября будут ниже, чем год назад, то по итогам месяца инфляция может составить 2,8%, предупреждает он.

Центробанк такое замедление инфляции считает временным, а факторы, влияющие на это, – высокий урожай и его поздний сбор – уже постепенно исчерпываются, говорится в его комментарии. В сентябре потребительские цены с исключением сезонности к предыдущему месяцу выросли после их неизменности в июле – августе, пишет Центробанк. В среднесрочной перспективе преобладают проинфляционные риски, предупредил замдиректора департамента денежно-кредитной политики регулятора Александр Полонский (цитата по «Интерфаксу»). Высокими и нестабильными остаются инфляционные ожидания бизнеса и населения, сохраняются риски изменения модели поведения потребителей и ситуации на рынке труда, а также неопределенность на сырьевых рынках, перечислил он. После исчерпания влияния дезинфляционных факторов инфляция вернется к отметке вблизи 4%, уверен Центробанк.