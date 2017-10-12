Российская инфляция приближается к цели ЕЦБ и ФРС в 2%
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На последнем заседании Центробанка в сентябре его председатель Эльвира Набиуллина уточнила цель регулятора – инфляция «вблизи или около 4%». Но к 9 октября в годовом выражении она отдалилась от таргета уже больше чем на 1 процентный пункт, следует из данных Росстата. Годовая инфляция снизилась до 2,84–2,86%, подсчитал главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Полевой. Если темпы инфляции в оставшиеся недели октября будут ниже, чем год назад, то по итогам месяца инфляция может составить 2,8%, предупреждает он.
Центробанк такое замедление инфляции считает временным, а факторы, влияющие на это, – высокий урожай и его поздний сбор – уже постепенно исчерпываются, говорится в его комментарии. В сентябре потребительские цены с исключением сезонности к предыдущему месяцу выросли после их неизменности в июле – августе, пишет Центробанк. В среднесрочной перспективе преобладают проинфляционные риски, предупредил замдиректора департамента денежно-кредитной политики регулятора Александр Полонский (цитата по «Интерфаксу»). Высокими и нестабильными остаются инфляционные ожидания бизнеса и населения, сохраняются риски изменения модели поведения потребителей и ситуации на рынке труда, а также неопределенность на сырьевых рынках, перечислил он. После исчерпания влияния дезинфляционных факторов инфляция вернется к отметке вблизи 4%, уверен Центробанк.
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