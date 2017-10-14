Силуанов ожидает выхода России на бездефицитный бюджет в 2019 году

Министр финансов России Антон Силуанов ожидает, что дефицит бюджета в 2017 г. составит 2%, на бездефицитный бюджет Россия может выйти в 2019 г. Об этом он заявил в кулуарах ежегодной встречи Всемирного банка и Международного валютного фонда.

«Ожидаем, что оптимизация расходов и улучшение собираемости доходов позволят снизить дефицит федерального бюджета в 2017 г. до 2% ВВП против первоначального целевого показателя 3,2%. В среднесрочной перспективе мы будем стремиться к дополнительной бюджетной консолидации, чтобы ликвидировать первичный дефицит федерального бюджета к 2019 г.», — сказал Силуанов.

По его словам, правительство продолжает планировать бюджет исходя из консервативного прогноза цены на нефть — $40 за баррель. Уровень государственного долга при этом остается низким и в среднесрочной перспективе не превысит 20% ВВП.