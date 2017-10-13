Экономика
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Татьяна Ломская
Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4428 от 13.10.2017 под заголовком: Экономике нечем разогреться

Счетная палата не разделила веру правительства в силу инвестиций

Их вклад в рост экономики может оказаться не таким сильным, как ожидается

Надежды правительства на ускорение экономического роста за счет инвестиций преувеличены, следует из заключения Счетной палаты на проект федерального бюджета 2018–2020 гг. Предполагается, что вклад инвестиций в рост ВВП увеличится за это время с 1 до 1,3 п. п. – в отличие от потребления домохозяйств, вклад которых сократится с 1,4 до 1,2 п. п.

Рост инвестиций в основной капитал, по прогнозу Минэкономразвития, должен ускориться с 4,1% в этом году до 5,7% в 2020-м. Это позволит обновить технологии и увеличить рост производительности труда соответственно с 2 до 2,6%, рассчитывает министерство. Износ основных фондов в прошлом году достиг 48,7%, пишет Счетная палата. Но большая часть инвестиций проходит мимо высокотехнологичных секторов, а доля инвестиций в образование в 2007–2016 гг. снизилась с 2,2 до 1,4%, в здравоохранение и оказание социальных услуг – с 2,7 до 1,2%.

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