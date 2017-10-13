Счетная палата не разделила веру правительства в силу инвестиций
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Надежды правительства на ускорение экономического роста за счет инвестиций преувеличены, следует из заключения Счетной палаты на проект федерального бюджета 2018–2020 гг. Предполагается, что вклад инвестиций в рост ВВП увеличится за это время с 1 до 1,3 п. п. – в отличие от потребления домохозяйств, вклад которых сократится с 1,4 до 1,2 п. п.
Рост инвестиций в основной капитал, по прогнозу Минэкономразвития, должен ускориться с 4,1% в этом году до 5,7% в 2020-м. Это позволит обновить технологии и увеличить рост производительности труда соответственно с 2 до 2,6%, рассчитывает министерство. Износ основных фондов в прошлом году достиг 48,7%, пишет Счетная палата. Но большая часть инвестиций проходит мимо высокотехнологичных секторов, а доля инвестиций в образование в 2007–2016 гг. снизилась с 2,2 до 1,4%, в здравоохранение и оказание социальных услуг – с 2,7 до 1,2%.
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