В проекте бюджета нашли «лишние дивиденды» на 700 млрд рублей
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В проекте бюджета на 2018–2020 гг. Счетная палата нашла лишние 700 млрд руб. дивидендов, которые Минфин ждет от госкомпаний. За следующие три года Минфин планирует собрать 1,3 трлн руб. дивидендов: 379,8 млрд, 425,6 млрд и 456,9 млрд соответственно. Но это почти вдвое выше прогнозов самих госкомпаний и Росимущества, указывает Счетная палата в заключении на проект бюджета. Например, ожидания этих поступлений от трех крупнейших плательщиков дивидендов в бюджет – «Транснефти», «Газпрома» и «Роснефтегаза» – завышены на 250 млрд, 190,3 млрд и 175 млрд руб. соответственно.
Прогнозы Минфина и Росимущества расходятся по дивидендам 10 из 16 госкомпаний, на которые приходится больше 90% этих доходов бюджета, пишут аудиторы. Минфин исходит из того, что госкомпании отдадут на дивиденды половину чистой прибыли. Но компании такие изменения в свои инвестиционные программы не внесли, предупреждает Счетная палата, а Минфин забывает, что правительство постоянно разрешает отдельным компаниям платить меньше. Например, в 2017 г. оно разрешило «Газпрому» направить на дивиденды только 20% чистой прибыли по МСФО, это даже меньше, чем в прошлом году, – 24%. Не получил в 2017 г. Минфин дивиденды и от «Роснефтегаза» (через госхолдинг государство владеет своим пакетом акций в «Роснефти» и частью своих пакетов в «Газпроме» и «Интер РАО), который показал по итогам 2016 г. технический убыток. На эти деньги Минфин рассчитывает в 2018 г. В итоге вместо ожидавшихся в 2017 г. 484 млрд руб. бюджет получит вдвое меньше – 234 млрд, пишет Счетная палата.
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