От редакции
Статья опубликована в № 4417 от 28.09.2017 под заголовком: От редакции: «Роснефтегаз» и иное

Роснефтегаз и параллельная вселенная

Роли госкомпании и президентской кубышки не совмещаются в одной реальности

Минфин зафиксировал свое поражение в споре с «Роснефтегазом» по вопросу о дивидендах от принадлежащих ему пакетов акций «Роснефти» и «Газпрома» за 2016 г. (пишет РБК). Как следует из поправок в бюджет на 2017 г., все, что получит государство от «Роснефтегаза», – 20,4 млрд руб. на финансирование авиастроительных проектов, а на планах получить изначально заложенные в бюджет 136 млрд руб. дивидендов, таким образом, поставлен крест. Правда, Минфин заложил эти деньги как допдоходы в проектировки бюджета следующего года – что следует понимать как перенос битвы за их выплату на несколько месяцев вперед, но не как гарантию их получения в будущем.

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