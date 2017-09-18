Транспорт

Минфин сократил субсидии РЖД на 2018 год

Часть средств в размере 5 млрд рублей перераспределена на будущие годы

РЖД до 2020 г. для реализации инвестиционных проектов получит из бюджета 79,3 млрд руб. вместо планировавшихся 84,3 млрд руб. Это следует из проекта бюджета на 2018 г. и плановый период 2019-2020 гг., опубликованного Минфином.

Эти деньги должны быть внесены в уставный капитал компании. В частности, в 2018 г. монополия получит 34,3 млрд руб., в 2019-2020 гг. - по 22,5 млрд руб. ежегодно. В июле Минфин планировал, что в 2018 г. РЖД получит 39,33 млрд руб., в 2019-2020 гг. - по 22,5 млрд руб. Представитель РЖД от комментариев отказался, его коллеги из Минтранса и Минфина на запрос «Ведомостей» не ответили.

Дополнительные деньги потребовались в этом году правительству, чтобы в этом, а не в 2018 году достроить железнодорожный обход Украины. Окончательно линия будет готова к концу осени 2017 г., прогнозируют в РЖД. Средства были перераспределены со строительства участка Красноярской железной дороги Междуреченск — Тайшет. Эти деньги в следующем году будут возвращены проекту за счет сокращения затрат на комплексную реконструкцию участка М. Горький - Котельниково - Тихорецкая - Крымская с обходом Краснодарского узла.

Кроме этого Минфин заложил на развитие Москвоского узле меньше, чем рассчитывала РЖД, — 31,15 млрд руб. вместо 38,9 млрд руб. (об этом ориентире рассказал источник, близкий к компании). Помимо этого компания ждет субсидий на обход Краснодарского узла - 46,2 млрд руб. (до 2020 г.) и на Восточный полигон (подходы к дальневосточным портам) - 25,8 млрд руб. (в 2018 г.), добавил собеседник «Ведомостей». Эти средства предусмотрены в утвержденном бюджете.

«Произошло перераспределение средств из-за изменения сроков реализации и параметров проектов, - говорит гендиректор агентства «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров. - Например, ВСМ «Москва - Казань» трансформируется в более глобальный проект «Евразия», железнодорожная ветка в обход Украины сдана досрочно».

В середине июня бюджетный комитет РЖД одобрил предложения по корректировке финансового плана и инвестиционной программы компании на 2017 г., которая увеличится с 495 млрд до 510 млрд руб.

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