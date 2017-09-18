Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Минфин сократил субсидии РЖД на 2018 год М. Стулов / Ведомости

РЖД до 2020 г. для реализации инвестиционных проектов получит из бюджета 79,3 млрд руб. вместо планировавшихся 84,3 млрд руб. Это следует из проекта бюджета на 2018 г. и плановый период 2019-2020 гг., опубликованного Минфином.

Эти деньги должны быть внесены в уставный капитал компании. В частности, в 2018 г. монополия получит 34,3 млрд руб., в 2019-2020 гг. - по 22,5 млрд руб. ежегодно. В июле Минфин планировал, что в 2018 г. РЖД получит 39,33 млрд руб., в 2019-2020 гг. - по 22,5 млрд руб. Представитель РЖД от комментариев отказался, его коллеги из Минтранса и Минфина на запрос «Ведомостей» не ответили.

Дополнительные деньги потребовались в этом году правительству, чтобы в этом, а не в 2018 году достроить железнодорожный обход Украины. Окончательно линия будет готова к концу осени 2017 г., прогнозируют в РЖД. Средства были перераспределены со строительства участка Красноярской железной дороги Междуреченск — Тайшет. Эти деньги в следующем году будут возвращены проекту за счет сокращения затрат на комплексную реконструкцию участка М. Горький - Котельниково - Тихорецкая - Крымская с обходом Краснодарского узла.

Кроме этого Минфин заложил на развитие Москвоского узле меньше, чем рассчитывала РЖД, — 31,15 млрд руб. вместо 38,9 млрд руб. (об этом ориентире рассказал источник, близкий к компании). Помимо этого компания ждет субсидий на обход Краснодарского узла - 46,2 млрд руб. (до 2020 г.) и на Восточный полигон (подходы к дальневосточным портам) - 25,8 млрд руб. (в 2018 г.), добавил собеседник «Ведомостей». Эти средства предусмотрены в утвержденном бюджете.

«Произошло перераспределение средств из-за изменения сроков реализации и параметров проектов, - говорит гендиректор агентства «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров. - Например, ВСМ «Москва - Казань» трансформируется в более глобальный проект «Евразия», железнодорожная ветка в обход Украины сдана досрочно».

В середине июня бюджетный комитет РЖД одобрил предложения по корректировке финансового плана и инвестиционной программы компании на 2017 г., которая увеличится с 495 млрд до 510 млрд руб.