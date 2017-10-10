Доходы бюджета от дивидендов госкомпаний могут упасть почти вдвое

Минфин видит риски снижения доходов в бюджет от дивидендов госкомпаний почти вдвое в 2018 г., заявила ТАСС первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко. Она напомнила, что для некоторых госкомпаний могут быть сделаны исключения по норме выплаты дивидендов в 50% от прибыли.

«Там где-то около 400 млрд руб. [в проекте бюджета на 2018 г.]. Риск, что где-то наполовину, риск, что [дивиденды составят] около 200 млрд руб.», – сказала она.

Минфин будет рассматривать возможности компенсировать выпадающие доходы, добавила Нестеренко: «Будем рассматривать эти вопросы за счет улучшения собираемости, будем смотреть, чтобы в любом случае не пострадали те расходы, которые запланированы».

Объем поступлений от дивидендов госкомпаний и госбанков в 2018–2020 гг. предусмотрен в размере чуть более 400 млрд руб. ежегодно, говорил ранее министр финансов Антон Силуанов. Соответствующий проект федерального бюджета был одобрен на заседании правительства. По оценке Счетной палаты, в этом году федеральный бюджет может недополучить 205 млрд руб. дивидендов госкомпаний.