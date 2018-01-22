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Министр нефти Омана допустил возможность изменения формата сделки ОПЕК+

Участники сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти могут прийти к новому типу соглашения, сообщил журналистам министр нефти и газа Омана Мохаммед Хамад аль-Румхи по итогам заседания мониторингового комитета по выполнению договоренностей в Маскате.

«К концу этого года запасы нефти будут меньше, чем сегодня. И к этому времени мы должны обновить наше соглашение, мы должны понять, будем ли продлевать его, – сказал он (цитаты по "Интерфаксу"). – Может, мы должны подойти к новому типу соглашения. Я склоняюсь именно к новому виду соглашения».

«Несколько лет назад мы обсуждали заморозку добычи, есть идея, может быть, обсудить [новый тип соглашения] в ноябре этого года в Вене, но это действительно зависит от решения остальных», – отметил министр.

Соглашение по ограничению нефтедобычи между странами ОПЕК и рядом не входящих в картель государств начало действовать с 2017 г. и было продлено до конца 2018 г. Россия примет решение о дальнейшем участии в сделке ОПЕК+ в конце весны – начале лета, подтверждал на прошлой неделе вице-премьер Аркадий Дворкович.