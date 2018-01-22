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Министр нефти Омана допустил возможность изменения формата сделки ОПЕК+

Ведомости
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Участники сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти могут прийти к новому типу соглашения, сообщил журналистам министр нефти и газа Омана Мохаммед Хамад аль-Румхи по итогам заседания мониторингового комитета по выполнению договоренностей в Маскате.

«К концу этого года запасы нефти будут меньше, чем сегодня. И к этому времени мы должны обновить наше соглашение, мы должны понять, будем ли продлевать его, – сказал он (цитаты по "Интерфаксу"). – Может, мы должны подойти к новому типу соглашения. Я склоняюсь именно к новому виду соглашения».

«Несколько лет назад мы обсуждали заморозку добычи, есть идея, может быть, обсудить [новый тип соглашения] в ноябре этого года в Вене, но это действительно зависит от решения остальных», – отметил министр.

Соглашение по ограничению нефтедобычи между странами ОПЕК и рядом не входящих в картель государств начало действовать с 2017 г. и было продлено до конца 2018 г. Россия примет решение о дальнейшем участии в сделке ОПЕК+ в конце весны – начале лета, подтверждал на прошлой неделе вице-премьер Аркадий Дворкович.

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Финансы
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ЦБ приостановил лицензии двух страховщиков

Ведомости
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Центробанк приостановил действие лицензий страховой группы АСКО и страхового акционерного общества «Южуралжасо», сообщается на сайте регулятора.

Действие лицензии АСКО приостановлено на осуществление личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, имущественного страхования, ОСАГО, обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта, обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда пассажирам. С 25 декабря в АСКО на полгода введена временная администрация в связи с ненадлежащим исполнением страховщиком плана восстановления платежеспособности.

Приостановка лицензий «Южуралжасо» затрагивает личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни, имущественное страхование и ОСАГО. Страховщик не соблюдал требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части нарушения порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов. С 22 января в компанию введена временная администрация.

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Бизнес
Новости

«Коммерсантъ» узнал о планах строительства шести ВПП в «Домодедово»

Ведомости
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Аэропорт «Домодедово» предлагает расширить аэродром с двух действующих взлетно-посадочных полос (ВПП) до восьми в рамках концессионного соглашения. Речь об этом шла в ходе обсуждения его условий чиновниками Минтранса с руководством аэропортов в конце 2017 г., пишет «Коммерсантъ». Постановление правительства об условиях подписания между государством и столичными аэропортами концессионных соглашений по развитию инфраструктуры должно появиться к середине марта.

Инвестиции в объекты Московского авиаузла (МАУ) до 2037 г. оцениваются примерно в 190 млрд руб. Самыми затратными могут оказаться объекты «Домодедово». Предполагается, что к этому времени здесь появятся две дополнительные ВПП. Одна из них, уже строящаяся, должна быть введена в первом полугодии 2018 г. После этого старая ВПП-2 станет рулевой дорожкой. Еще четыре ВПП могут появиться к 2055 г.

«Домодедово» просит правительство «устранить диспаритет бюджетного финансирования», отмечая, что к заключению концессионных соглашений столичные аэропорты подходят «в неравных условиях». В «Домодедово» указывают, что в 2001–2016 гг. бюджетное финансирование инфраструктуры «Шереметьево» составляло 120 млрд руб., «Внуково» – 48 млрд руб., а для «Домодедово» – 53 млрд руб. Представители аэропорта предлагают дифференцировать плату в рамках концессий: чем больше получено, тем выше сумма платежа. Этот же подход, по данным издания, предлагал в 2017 г. глава ФАС Игорь Артемьев в письме первому вице-премьеру Игорю Шувалову.

В «Домодедово» отметили, что ВПП-3 и ВПП-4 «не требуют затрат бюджета на подготовку территории: вопрос решит оператор, как и подходы к финансированию строительства».

В качестве источника возмещения расходов на концессии аэропорты МАУ предлагают сборы за взлетно-посадочные операции. Авиакомпании выступают против. В «Уральских авиалиниях» отмечают, что это «отразится на конечной стоимости билета». В S7 указывают на увеличение доходов аэропортов в связи с увеличением пассажиропотока в 2017 г. Президент «UTair – пассажирские авиалинии» Павел Пермяков заявил, что «эффективно сдержать рост цен в отрасли можно за счет низких ставок фондирования и долгосрочных займов аэропортам».

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Политика
Новости

Пострадавшим при нападении на школу в Улан-Удэ выплатят по 400 000 рублей

Ведомости
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Пострадавшие при нападение на школу в Улан-Удэ получат единовременные выплаты по 400 000 руб., сообщается на сайте правительства Республики Бурятии.

Всего на эти цели из резервного фонда регионального правительства будет выделено 2,4 млн руб. Выплачиваемые суммы эквивалентны размеру компенсации пострадавшим при чрезвычайных ситуациях природного характера, отметил глава республики Алексей Цыденов.

По состоянию на утро 22 января трое детей и учитель находятся в удовлетворительном состоянии, двое – в тяжелом. Состояние самого нападавшего оценивается как среднее.

Ученик 9-го класса школы № 5 в Сосновом бору напал на семиклассников и их учительницу 19 января. 15-летний подросток бросил в класс бутылку с зажигательной смесью, а когда ученики начали выбегать из помещения, он начал наносить по ним удары топором. В классе начался пожар, школа была эвакуирована.

В результате произошедшего пострадали семь человек, в том числе учительница и сам нападавший, последний пытался покончить с собой, сейчас он находится под стражей. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних.

22 января школа возобновила работу. После инцидента в учебном заведении дежурит полиция.

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Политика
Новости

Лавров назвал условия появления в Донбассе миротворцев ООН

Ведомости
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Россия готова к обсуждению инициативы о вводе миротворцев в Донбассе только в контексте минских договоренностей, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью «Коммерсанту». Он пояснил, что Москва подразумевала появление миротворцев в регионе в качестве «вооруженных охранников ООН» для безоружной миссии наблюдателей ОБСЕ.

Лавров напомнил, что по условиям минских соглашений сначала необходима амнистия, затем введение в действие уже принятого закона об особом статусе и включение его положений в конституцию Украины, и только после этого проведение выборов. «Нам говорят, что раз мы принимаем концепцию миротворцев, то давайте их сделаем ответственными за все, что происходит по правую сторону от линии соприкосновения, пусть они обеспечат безопасность вплоть до границы с Россией. Тогда в этих условиях мы проведем выборы, и все будет хорошо», – пересказал Лавров позицию своих зарубежных коллег.

Российский министр подчеркнул, что очередность выполнения пунктов минских соглашений должна гарантировать жителям Донбасса безопасность (положение об амнистии), а также защиту статуса русского языка, участие в назначении судей, прокуроров, существование народной милиции (особый статус). «Но когда нам говорят, что они все это сделают – проведут амнистию, дадут особый статус и организуют выборы, но сначала нужно отдать международным силам весь этот район, чтобы они там «заказывали бал», – это не пройдет. Это «красная линия», – подчеркнул Лавров.

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Политика
Новости

В США назвали «Панцирь-С» идеальным оружием для отражения атаки дронов

Ведомости
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Американский военно-политический журнал The National Interest назвал российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С» идеальным для отражения массированной атаки беспилотных летательных аппаратов. Издание отмечает, что у США нет ближней системы ПВО, сравнимой с «Панцирем-С», поскольку в отражении воздушных угроз Вашингтон делает ставку на ВВС.

Массовые атаки беспилотников на российские базы в Сирии 6 января доказывают значимость наземной противовоздушной обороны, отмечает издание. Использование истребителей в подобных условиях обходится очень дорого. Ранее в Минобороны России заявляли, что в ночь на 6 января поблизости от российских баз в Сирии было обезврежено 13 беспилотников.

Экспортные успехи «Панциря-С» на Ближнем Востоке и в Африке издание оценивает как довольно скромные и из-за их высокой стоимости – $13–15 млн. Для их обслуживания требуется 35–50 человек.

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Технологии
Новости

«Коммерсантъ» узнал о смягчении закона Яровой

Ведомости
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Объем хранилищ пользовательских данных для исполнения закона Яровой будет рассчитываться исходя из фактического трафика, а не из монтированной емкости сетей операторов, как ранее настаивало Минкомсвязи. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на доработанный министерством проект постановления правительства. В нем указывается, что операторы должны будут хранить фактически переданный трафик, за исключением голоса, в течение 30 суток. Объемы хранимой информации могут быть пересмотрены после 1 декабря 2022 г. Свои предложения на этот счет могут представить Минкомсвязи и ФСБ.

В предыдущей редакции постановления предполагалось, что с 1 июля 2018 г. операторам вне зависимости от трафика понадобится 0,35 Пбайт хранилищ на 1 Гбит/с емкости сети. В каждый из последующих пяти лет объем должен был увеличиваться на 15%. По оценке Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), в этом случае затраты МТС, «Мегафона» и «Вымпелкома» на исполнение закона Яровой в 2018 г. должны были бы составить 100 млрд руб.

В письме замминистра связи Дмитрия Алхазова в РСПП, на которое также ссылается издание, отмечается, что новое предложение должно сократить затраты операторов. Это письмо подготовлено в ответ на заключение комиссии РСПП, направленное премьер-министру Дмитрию Медведеву главой предпринимательского союза Александром Шохиным. В нем также указывается, что в бюджете не предусмотрены средства на компенсацию операторам расходов на исполнение закона Яровой. В РСПП ранее заявляли, что в этом случае каждый из операторов большой тройки не сможет тратить на его реализацию более 3 млрд руб. в год.

Из письма замминистра связи в РСПП следует, что операторам удастся сэкономить на оборудовании – для хранения данных они смогут пользоваться имеющейся инфраструктурой. Для этого ее придется доработать «в соответствии с техническими решениями, выработанными в совместных рабочих группах при участии Минкомсвязи, ФСБ, разработчиков оборудования и самих операторов».

Новая редакция постановления правительства сократит затраты операторов несущественно, полагает собеседник издания в одном из операторов связи.

Срок вступления в силу требований о хранении трафика может быть перенесен с 1 июля 2018 г. на более поздний срок. Об этом ранее заявлял вице-премьер Аркадий Дворкович. Собеседники издания на рынке связи уточняют, что речь идет об октябре 2018 г.

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Политика
Новости

Песков опроверг интерпретацию своих слов о встречах Путина и Порошенко

Ведомости
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил свое высказывание о встречах лидеров России и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко. Речь о них шла накануне в передаче «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1». «Такие встречи имеют место, мы о них не сообщаем», – передавал его слова ТАСС. Так же интерпретировали слова Пескова и «РИА Новости».

«Никто ни о каких встречах и не говорил», – уточнил Песков позже. «В интервью я не сказал о том, что такие встречи были», – приводит его слова ТАСС.

В записи интервью, опубликованной на сайте телеканала, Песков отвечает на вопрос ведущей о том, когда последний раз Путин «общался» с Порошенко, «ведь в прошлом году были такие контакты, о которых прессе потом сообщали спустя только несколько месяцев». «У президента огромное количество встреч, контактов, которые не носят публичного характера и о которых мы не сообщаем. Это обычная практика. И когда вы видите насыщенный трудовой день президента, который состоит из десятка разных встреч, пресс-конференций, заявлений, переговоров и т. д., это вовсе не означает, что этим рабочий день президента и ограничивается. Он гораздо более насыщенный и содержательный, чем это можно увидеть по телевизору. Поэтому действительно имеют место встречи, о которых мы не сообщаем СМИ», – ответил Песков.

Когда именно Путин общался с Порошенко последний раз, Песков не уточнил.

Отвечая на вопрос о том, распространяется ли практика непубличного общения лидеров стран и на телефонные переговоры, Песков заявил: «Бывают разные телефонные переговоры, о которых также мы не делаем официальных сообщений». В мае 2017 г. Порошенко рассказал о телефонной беседе с Путиным, состоявшейся двумя месяцами ранее. Пресс-служба Кремля о ней не сообщала.

Пресс-служба Порошенко заявила, что «никаких двусторонних встреч президент Украины с президентом России с момента заключения минских договоренностей не проводил». Об этом сообщил «Интерфакс».

По официальным данным, первая встреча Путина и Порошенко состоялась в июне 2014 г. в Нормандии. Последняя – в октябре 2016 г. на саммите «нормандской четверки» в Берлине. Тогда сообщалось, что президенты не нашли общего языка.

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Бизнес
Новости

Хельсинкскую судоверфь ОСК могут продать из-за санкций

ТАСС
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Международная инвестиционная корпорация Kermas, штаб-квартира которой расположена в Финляндии, может стать новым владельцем контрольного пакета акций хельсинкской судоверфи Arctech Helsinki Shipyard, принадлежащей российской Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Об этом сообщила в воскресенье телекомпания «Юле» со ссылкой на свои источники.

ОСК приобрела судоверфь в полную собственность в конце 2014 г. Arctech специализируется на производстве многофункциональных судов с повышенным ледовым классом, в том числе для обслуживания нефтедобычи и газодобычи на российском шельфе.

По данным «Юле», у возможного нового собственника есть опыт судостроительного бизнеса, в частности в Хорватии.

Исполнительный директор судоверфи Эско Мустамяки отказался комментировать информацию о Kermas, однако подтвердил, что «для ее контрольного пакета акций сейчас ищут [нового] владельца». За счет этого, пояснил он, планируется решить в том числе проблему западных санкций, действие которых отразилось на предприятиях ОСК. «Хельсинкская судоверфь в последнее время страдала от санкций, такая структура собственности (новый владелец контрольного пакета) призвана решить проблему санкций. Владельцем станет тот, кто не находится ни в каком санкционном списке», – отметил Мустамяки.

По его словам, в дальнейшем судоверфь согласно плану будет делать упор на строительство судов для рынка пассажирских перевозок.

Ранее о планах по продаже более половины акций Arctech сообщала газета "Кауппалехти" со ссылкой на ОСК. В компании, в частности, указали, что для строительства круизных пассажирских судов необходимо западное финансирование, доступ к которому закрыт из-за экономических санкций.

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Политика
Новости

Курды показали видео уничтожения турецкого танка

Ведомости
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Курдское информационное агентство ANF News в воскресенье распространило видео, на котором, как утверждается, показано уничтожение турецкого танка противотанковой управляемой ракетой в районе деревни Курдо района Бильбиль в провинции Африн.

На кадрах слышен запуск, виден полет ПТУР и взрыв на неподвижной цели на дальности 1,5-2 км. Точная идентификация цели невозможна. ВС Турции о потерях бронетехники не сообщали.

В воскресенье курдские отряды самообороны (YPG) заявили об уничтожении пяти единиц турецкой бронетехники, из них двух - в деревне Дикметаш и еще двух - в окрестностях города Тель-Рифат. По сообщению курдского агентства, именно там идут самые ожесточенные бои между турецкой армией и курдским ополчением и силы вторжения потеряли уже девять человек убитыми. Независимого подтверждения этой информации также нет.

Турция накануне в союзе с сирийской оппозицией начала операцию «Оливковая ветвь» против курдских формирований. Анкара подчеркивает, что ее действия направлены исключительно на борьбу с террористами.

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Политика
Новости

США призвали Турцию ограничить операцию в Сирии

ТАСС
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США сегодня призвали Турцию ограничить военную операцию в провинции Африн как по масштабу и продолжительности, так и по жертвам среди мирного населения. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы госдепартамента Хезер Науэрт.

«Как отметил накануне госсекретарь [США Рекс] Тиллерсон в телефонных разговорах с турецкими и российскими коллегами, США очень обеспокоены ситуацией на северо-западе Сирии, особенно положением гражданского населения, которое сталкивается с эскалацией боевых действий», - отметила представитель внешнеполитического ведомства США.

«Понимая законную обеспокоенность Турции вопросами безопасности как союзника по НАТО и ключевого партнера в усилиях по разгрому [запрещенного в России] ИГ... мы призываем Турцию проявлять сдержанность и убедиться в том, что ее военные операции ограничены в масштабе и продолжительности, а также проводятся скрупулезно с тем, чтобы избежать жертв среди мирного населения», - отмечается в документе.

Сегодня Турция официально объявила о начале наземной фазы операции «Оливковая ветвь». Цель операции - разгром курдских формирований в курдской провинции Африн в Сирии во взаимодействии с протурецкой сирийской оппозицией в лице «Сирийской свободной армии» (ССА). Турция заявила, что значительно продвинулась в Африне, не встречая сопротивления, курды настаивают, что продолжают отражать атаки.

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Политика
Новости

Съезд СДПГ проголосовал за переговоры с альянсом Меркель о коалиционном правительстве

Интерфакс
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Делегаты съезда Социал-демократической партии Германии (СДПГ) согласились на переговоры с альянсом ХДС/ХСС во главе с действующим канцлером ФРГ Ангелой Меркель о формировании коалиционного правительства, сообщили немецкие СМИ. За переговоры проголосовали 362 делегата из 642, присутствовавших на форуме.

Перед съездом глава социал-демократов Мартин Шульц призвал делегатов проголосовать за начало переговоров с альянсом ХДС/ХСС.

Альянс ХДС/ХСС и СДПГ не могут сформировать правительство с сентябрьских выборов в бундестаг. По итогам выборов блок ХДС/ХСС получил 246 мест в парламенте, СДПГ – 153 мандата, правопопулистская «Альтернатива для Германии» - 94 места, Свободная демократическая партия – 80 мандатов. «Левые» получили 69 мест, «зеленые» – 67. Пока в Германии работает правительство, сформированное по итогам предыдущих парламентских выборов.

Новости о предварительном соглашении партий в начале января привели к укреплению евро к доллару до максимума с 2014 г.

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