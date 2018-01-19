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Дворкович не исключил обвала цен на нефть

Тренд роста нефтяных цен неустойчив и рынок в любой момент может пойти вниз, считает вице-премьер Аркадий Дворкович.

«Нефтяной рынок был и остается очень волатильным, поэтому говорить об устойчивости тренда [роста цен на нефть] сложно. Понятно, что при таких ценах вновь становятся выгодными многие проекты по добыче сланцевой нефти из трудноизвлекаемых запасов. Поэтому цены в какой-то момент могут пойти вниз», - сказал Дворкович журналистам (цитаты по «Интерфаксу»).

Отвечая на вопрос, возможно ли падение цен на нефть до критически низких отметок, Дворкович заявил, что «это маловероятно, но, как показывает история, ничего исключать нельзя».

Он отметил, что решение о дальнейшем участии России в сделке ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи будет приниматься по итогам мониторинга ситуации на рынке в конце весны - начале лета, как и планировало Минэнерго.

Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent в пятницу на Лондонской бирже ICE торгуются возле отметки $68,9 за баррель, февральский фьючерс сорта WTI стоит около $63,6.