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Суд отказался включить криптовалюту в конкурсную массу должника

Арбитражный суд Москвы не включил криптовалюту в конкурсную массу физлица-банкрота Ильи Царькова, передает «Интерфакс» из зала суда.

Соответствующее ходатайство подавал финансовый управляющий Царькова Алексей Леонов. Он уверен, что криптовалюта однозначно является «активом, который может быть реализован». По его мнению, это позволяет сделать действующее законодательство. Кроме того, «притязаний третьих лиц на этот актив нет», добавил Леонов. Невключение криптовалюты в конкурсную массу может затруднить выплаты кредиторам, указывал финуправляющий.

Царьков выступает против включения криптовалюты, мотивируя тем, что этот актив не является имуществом, а соответствующая законодательная база в России отсутствует. Представитель должника в свою очередь заявил, что понятие «криптовалюта» не закреплено в Гражданском кодексе России. «Правовой режим криптовалюты не дан ни в одном правовом акте, криптовалюта – это информация, которая не может быть включена в конкурсную массу», – сказал он.

Царьков был признан банкротом в октябре 2017 г. из-за 19 млн руб. долга перед Славинвестбанком по договору поручительства в обеспечение обязательств ООО «Автомоторс». Банкротное дело Царькова стало прецедентным с точки зрения ходатайства о введении криптовалюты в конкурсную массу.

Как сообщал «Коммерсантъ», Минэкономразвития и Росфинмониторинг считают, что отсутствие в настоящее время законодательно закрепленного статуса за криптовалютой не позволяет использовать ее в процедуре банкротства.

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