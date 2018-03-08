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Трамп пообещал гибкий подход в вопросе введения США импортных пошлин на металл

Президент США Дональд Трамп пообещал учесть интересы стран-партнеров при введении пошлин на импорт стали и алюминия. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Мы должны защищать и строить нашу сталелитейную и алюминиевую промышленность, в то же время проявляя значительную гибкость и кооперацию по отношению к нашим настоящим друзьям, которые относятся к нам должным образом как в торговле, так и в военной сфере», - отметил Трамп.

Совещание по этому вопросу состоится в Белом доме 8 марта в 15:30 (23:30 мск). Решение о ввозных пошлинах на сталь и алюминий будет приниматься для каждой страны в отдельности с учетом интересов национальной безопасности США, сообщила ранее представитель Белого дома Сара Сандерс.

На прошлой неделе Трамп анонсировал введение заградительных пошлин на ввоз стали и алюминия - 25% и 10% соответственно. Решение вызвало критику со стороны мировых стран, в частности Евросоюза и Китая.

Евросоюз заявил о готовности ввести в ответ 25%-ную пошлину на американские мотоциклы, катера, джинсы, косметику, футболки, бурбон, апельсиновый сок, кукурузу и другие товары. Под ответные меры могут попасть товары стоимостью 2,8 млрд евро, сообщал Bloomberg со ссылкой на копию соответствующего документа. Также Еврокомиссия планирует подать иск в рамках ВТО совместно с другими ведущими экономиками и готова принять экстренные меры для защиты европейского рынка от избыточных объемов стали и алюминия.