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Рогозин предостерег от прекращения поставок в США ракетных двигателей

Россия получает значительную выгоду от поставок в США ракетных двигателей и прекращение сотрудничества в этой сфере может стать выстрелом себе в ногу, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу РБК, комментируя законопроект об ответных санкциях и возможности разорвать отношения с США в стратегических отраслях.

«Американцы по-прежнему летают на наших кораблях "Союз", по-прежнему мы сотрудничаем в рамках МКС и готовим экипажи у себя в Звездном городке, потом готовим на Байконуре. Поставляем двигатели НК-33 и РД-180. Но можем ли мы взять и прекратить? Можем. Вопрос только в том, что всегда надо взвешивать плюсы и минусы, понимать, где чистая политика, которая даже может привести к стрельбе себе в ногу, а где на самом деле экономический прагматизм», – сказал Рогозин.

Так, по данным вице-премьера, поставка ракетных двигателей в США приносит России значительно большую выгоду, чем американской стороне. «Двигатель, который мы поставляем в США, – НК-33. Мы приняли решение, мы поставляем эти двигатели, которые на самом деле не являются чем-то самым современным. Но деньги, которые выручает отрасль от этих поставок, идут на разработку новейших двигателей. То есть на самом деле нам это выгоднее, чем Соединенным Штатам», – указал Рогозин.

Он подчеркнул, что пока руководство страны исходит из того, что взаимодействие с иностранными государствами в космической отрасли не следует прерывать. «Мы готовы выполнить любое решение, которое примет президент, но пока, еще раз говорю, и президент исходит из той же самой мысли – космос должен оставаться вне политики», – заключил Рогозин.

Госдума подготовила законопроект об ответных санкциях против США. Контрмеры предусматривают наделение правительства полномочиями ограничить импорт американских товаров, а также остановить международное сотрудничество России и российских компаний в атомной отрасли, авиастроении и ракетно-двигательной отрасли с США и компаниями с долей американского капитала более 25%.