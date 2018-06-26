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Шохин назвал повышение НДС «наименьшим злом»

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин назвал повышение НДС «наименьшим злом» с точки зрения финансирования исполнения майского указа президента. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на заявление Шохина.

«На самом деле бизнес, безусловно, хотел бы, чтобы фискальная система была стабильна, включая и все налоги, и неналоговые так называемые платежи. И мы считаем предложение правительства по повышению НДС, честно говоря, наименьшим злом из всех вариантов целевого финансирования программ, связанных с реализацией майского указа президента», - пояснил свою позицию руководитель РСПП.

Он уточнил, что вопрос повышения НДС анализировался с правительством, самостоятельно РСПП, с компаниями - членами союза и других бизнес-объединений. Участники обсуждений пришли к выводу, что некоторое повышение НДС - это то, с чем «можно справиться». «Мы понимаем, что сделать маневр в пользу образования, здравоохранения, развития инфраструктуры в нынешних условиях достаточно трудно в ожидании, скажем, высоких темпов роста, превышения общемировых трендов. И источники нужно искать уже сейчас», - добавил Шохин.

Законопроект о повышении базовой ставки налога на добавленную стоимость с 18 до 20% был внесен в Госдуму в середине июня. До этого документ рассмотрело и одобрило правительство. Необходимость повысить ставку НДС премьер-министр Дмитрий Медведев объяснял тем, что бизнес должен нести «часть экономической нагрузки за повышение уровня жизни пенсионеров». Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов уточнял, что рост НДС даст бюджету более 600 млрд руб. в год. Эти средства пойдут на реализацию нового майского указа президента, пояснял он.