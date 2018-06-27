Экономика

Новости

Орешкин объявил о планах занять на инфраструктуру у Азиатского инвестбанка

Россия может занять в Азиатском банке инфраструктурных инвестиций (АБИИ) около $500 млн на финансирование инфраструктурных проектов через создаваемый Фонд развития, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

«Мы договорились сейчас прорабатывать два трека. Первый трек – это заимствования, направленные на финансирование Фонда развития. Формы заимствований обсуждаются. Здесь можно говорить о суммах порядка $0,5 млрд. Вторая история – это совместная работа АБИИ по соинвестированию вместе с Российско-китайским инвестиционным фондом также в проекты инфраструктурного развития», – рассказал Орешкин.

Первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов позже уточнил, что речь идет о возможности покупки АБИИ облигаций федерального займа, которые будут выпускаться для финансирования инфраструктурных проектов Фонда развития. АББИ готов вкладывать деньги в российскую экономику под суверенные гарантии или в суверенные инструменты, подчеркнул Силуанов.

Фонд развития для финансирования инфраструктурных проектов в стране правительство запустит с 2019 г. Фонд просуществует до 2024 г., его размер за этот период составит 3,5 трлн руб. По сути, фонд будет представлять собой выделенную часть расходов федерального бюджета на инфраструктурные проекты.

Фонд наполнят за счет дополнительных заимствований на внутреннем рынке – в течение 2019–2024 гг. они увеличатся на 3 трлн руб., или в среднем на 0,5 трлн руб. в год. «Мы не предполагаем законодательно закреплять источники финансирования Фонда развития, с формальной точки зрения они могут быть любыми. В то же время исходим из того, что источником пополнения этого фонда должно стать увеличение объема внутренних заимствований», – отмечал замминистра финансов Владимир Колычев. Он подчеркивал, что Минфин не планирует пополнять фонд за счет внешних займов, поскольку расходы на инфраструктуру планируется осуществлять в рублях.