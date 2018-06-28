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Медведев назвал дату перехода на электронные трудовые книжки

В России процесс перехода на электронные трудовые книжки начнется с 1 января 2020 г. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает РИА «Новости». «Передавать документы в электронном виде в Пенсионный фонд (ПФР) начнут с 1 января 2020 г., в течение 2019 г. необходимо решить все связанные с этим правовые и организационные вопросы, разумеется, проинформировать и подготовить работников», — пояснил он. По его словам, внедрение электронных трудовых книжек будет происходить поэтапно.

По мнению премьера, переход на электронную систему ускорит процесс передачи сведений в ПФР, даст дополнительное преимущество работающим удаленно сотрудникам, сократит затраты на кадровое производство. По словам Медведева, введение электронных книжек также позволит создать базу данных, которая будет хранить информацию обо всей трудовой деятельности человека. Сведения в ПФР будут передаваться в режиме онлайн.

При обращении за госуслугами гражданам больше не нужно будет предоставлять сведения о трудовой деятельности и стаже, так как эти данные будут содержаться в базе данных. «И, конечно, электронную книжку гораздо труднее подделать, и она сохраняется именно в базе данных», — отметил премьер.

В прошлом году президент Сбербанка Герман Греф раскритиковал бумажные трудовые книжки. «Сотни тысяч человеко-часов тратятся сегодня на заполнение трудовой книжки, обязательно синей ручкой с синей печатью, чтобы от руки была заполнена», - перечислял он. При этом в случае утери книжки необходимо обойти все предыдущие места работы, так как «пенсию как-то начислять надо», отмечал Греф.

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