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Титов предложил упразднить Пенсионный фонд

Бизнес-омбудсмен Борис Титов выступил с предложением упразднить Пенсионный фонд России и передать его функции Казначейству, передает «РИА Новости» По его словам, современные технологии помогут обойтись без таких «громоздких» и часто непрозрачных организаций, как Пенсионный фонд. «Это уже лишняя организация, которая неэффективно тянет деньги, и поэтому можно было бы от нее полностью отказаться», – сказал Титов.

По его словам, из-за передачи Пенсионным фондом данных о платежах страховых взносов в ФНС в таблицах Excel часто возникают несостыковки. «Официально по платежам была информация от Пенсионного фонда, которая не состыковалась с той информацией, которую приняла Федеральная налоговая служба, и ФНС начала повторно выставлять счета предпринимателям», – пояснил омбудсмен.

Титов считает Казначейство «продвинутой организацией». «Они провели у себя большую IT-революцию, сегодня они контролируют финансовые потоки внутри государства очень серьезно, и поэтому они в принципе могли бы справиться с этой функцией», – отметил он.

По его словам, Казначейство держит счета государственных и частных компаний, работающих с госзаказом. «Также они могут держать и пенсионные счета», – добавил Титов.

В середине июня правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроекты о повышении пенсионного возраста и НДС. В течение периода 2019–2034 гг. власти собираются постепенно повысить пенсионный возраст. Для мужчин он составит 65 лет, а для женщин – 63 года. При этом базовая ставка НДС будет повышена с 18 до 20%, а тариф страховых взносов в Пенсионный фонд – до 22%.

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