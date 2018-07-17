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Минтруд предложил повысить прожиточный минимум из-за роста цен на продукты

Минтруд России предложил увеличить прожиточный минимум за II квартал 2018 г. на душу населения на 4% до 10 444 руб. из-за подорожания продуктов потребительской корзины на 3,8%. Проект приказа ведомства опубликован на портале нормативных правовых актов.

«Величина прожиточного минимума за II квартал 2018 г. по сравнению с первым кварталом 2018 г. увеличилась на душу населения и для трудоспособного населения на 4%, для пенсионеров - на 3,8%, для детей - на 4,3%», - говорится в пояснительной записке к документу.

Для трудоспособного населения Минтруд предлагает установить размер прожиточного минимума на уровне 11 280 руб., пенсионеров - 8583 руб., детей - 10 390 руб.

Больше всего во II квартале подорожали картофель, овощи и фрукты, занимающие более 30% продуктового набора. В частности, цена на картофель в среднем увеличилась на 20,7%, на капусту - на 54,5%, на морковь - на 41,2%, на лук - на 13,7%. Сахарный песок подорожал на 9,7%, пшено - на 8%. Цены на мясные и молочные продукты почти не изменились, отмечается в документе. Также в составе величины прожиточного минимума увеличилась на 4,3% стоимость непродовольственных товаров и услуг.

По данным Росстата, численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2017 г. составила 19,3 млн человек, или 13,2% населения.

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