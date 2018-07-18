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США изучат необходимость введения импортных пошлин на уран

Администрация президента США Дональда Трампа планирует изучить, не наносит ли импорт урана ущерб национальной безопасности. Итогом расследования может стать введение пошлин на ввоз урана. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на три осведомленных источника.

Исследовать этот вопрос попросили американские производители урана Energy Fuels и Ur-Energy, они обратились с соответствующей петицией в департамент торговли США в январе. Промышленники США хотят, чтобы правительство защитило их от конкуренции со стороны зарубежных госкомпаний, в том числе России и Казахстана, отмечает Bloomberg.

Американские компании обеспечивают внутренний рынок урана менее чем на 5%, и им становится все труднее конкурировать с поставщиками из России, Казахстана и Узбекистана. Производители США пытаются добиться, чтобы для них было зарезервировано около 25% внутреннего рынка. Основными импортерами урана в США являются Канада и Казахстан, за ними следуют Австралия, Россия и Узбекистан.

Ранее США ввели заградительные тарифы на импорт алюминия и стали в размере 25% и 10% соответственно, а также обложили пошлинами товары из Китая. Кроме того, администрация Трампа рассматривает возможность ввести пошлины на импортные автомобили и комплектующие.

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