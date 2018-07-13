Торговая война с США зацепит соседей Китая
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О том, что торговая война между двумя странами может негативно отразиться на экспорте южнокорейских комплектующих, используемых в китайских бытовых приборах и компьютерах, предупредило в четверг министерство торговли Южной Кореи. Другие азиатские экспортеры, вероятно, тоже пострадают.
Пострадать могут Южная Корея, Тайвань, Малайзия, Сингапур, Таиланд и другие страны, связанные с цепочками поставок Китая, утверждает экономист JPMorgan Синь Бэн Он. Влияние торговой войны на деловую активность Китая останется ограниченным, учитывая общий размер его экспорта и ВВП. Но косвенное воздействие на Азиатский регион через цепочки поставок, хоть и будет скромным в долларовом выражении, затронет большую часть его экспорта, считает он, экономика региона может пострадать сильнее, чем у Китая или США.
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