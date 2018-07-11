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Алексей Мордашов предупредил о мировой рецессии из-за торговой войны США

Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, состояние которого Forbes оценивает в $18,7 млрд, выступил в этом журнале с колонкой «Стена отчуждения. Глобализация - единственно возможный путь к процветанию». По его оценке, современный мир стал уязвимее перед лицом протекционизма, и из-за политики президента США Дональда Трампа он уже находится на пороге торговой войны - и, возможно, рецессии.

Мордашов указывает, что современная структура мировой экономики уникальна, а потому последствия торговой войны США с Китаем принципиально непредсказуемы.

«Америка никогда еще не сталкивалась с таким соперником, как Китай, с точки зрения масштаба экономики, промышленного потенциала и глобальных амбиций, - пишет миллиардер. - Как далеко может зайти конфликт между этими странами, не знает никто. С большим опасением рынки смотрят на потенциальное углубление конфликта и его перевод в финансовую плоскость — не исключена девальвация юаня, продажа госдолга США и т. д. В конечном счете новая мировая торговая война может обернуться для глобальной экономики потерями в долгосрочном росте».

По мнению Мордашова, бизнес в этой игре становится разменной монетой, причем новые торговые ограничения «не имеют под собой ни каких-либо экономических причин, ни даже разумных обоснований». В этой ситуации деловое сообщество должно «громче и убедительнее говорить о проблеме, предупреждать политических лидеров о возможных рисках, постараться объединиться в борьбе за свободный режим мировой торговли», резюмирует миллиардер.

Дональд Трамп своим указом ввел с 23 марта 2018 г. 25%-ные ввозные пошлины на сталь и 10%-ные – на алюминий. 6 июля США ввели ввели 25%-ные пошлины на импортные товары из Китая на $34 млрд, список будет расширен еще на $16 млрд. В тот же день Пекин ответил аналогичными мерами и обещал аналогичную реакцию на намерение США ввести 10%-ные пошлины на китайские товары на $200 млрд.

Россия – третий крупнейший в мире экспортер стали после Китая и Японии, доля российских металлургов – 7% в мировом экспорте. По данным отраслевой ассоциации «Русская сталь», в 2016 г. Россия экспортировала 29,6 млн т стали. За 2017 г. на экспортных рынках четыре крупнейших российских металлургических объединения – «Северсталь», НЛМК, ММК и Evraz – получили $16,3 млрд (45%) выручки.