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Рост доходов населения в июне продолжил падать

Реальные располагаемые доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на уровень инфляции) в июне 2018 г. выросли по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом на 0,2% после роста на 0,3% в мае, 5,7% в апреле и 4,7% в марте, сообщает Росстат.

Зато по сравнению с маем доходы в июне увеличились сразу на 10,1%. А в первом полугодии 2018 г. к первому полугодию 2017 г. – на 2,6% (без учета единовременной выплаты пенсионерам в размере 5000 руб. в январе 2017 г., с учетом выплаты – на 1,6%).

В абсолютном выражении средние доходы в июне составили 33 282 руб., что на 9,5% больше, чем в мае, и на 3,2% – чем в июне 2017 г.

Среднемесячная начисленная зарплата в России в июне достигла 45 840 руб. (до вычета подоходного налога). Это на 4% превышает уровень мая и на 9,7% – июня прошлого года. Реальная зарплата в июне выросла к маю на 3,5%, а в годовом выражении – на 7,2%.

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