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Правительство планирует в 20 раз увеличить расходы на поддержку пожилых и инвалидов

Правительство планирует к 2020 г. увеличить финансирование проекта по поддержке и социальному обслуживанию пожилых граждан и инвалидов — со 100 млн до более чем 2 млрд руб. в год. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«На реализацию комплекса мер в 2018 г., поскольку это пилотный проект, выделены небольшие средства — 100 млн руб., но уже начиная с 2020 г. мы планируем предусматривать существенно большие средства — это 2,1 млрд руб.», — сказала Голикова (цитата «Интерфакса»).

Вице-премьер пояснила, что проект предполагает создание комплексной системы долговременного ухода за гражданами старшего возраста и инвалидами. В него входят социальное обслуживание и медицинская помощь на дому, привлечение патронажной службы и сиделок.

Сейчас проект реализуется в шести регионах России, к 2022 г. его планируют распространить на все субъекты.

Вице-премьер также напомнила, что, согласно прогнозу, к 2025 г. в России более 40 млн человек будут старше трудоспособного возраста.

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