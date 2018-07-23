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Минздрав пообещал выпустить новые препараты для лечения рака

Минздрав России готовит к выпуску новые препараты для борьбы с онкологическими заболеваниями. Об этом рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова на встрече с президентом России Владимиром Путиным (текст их разговора приводит сайт Кремля).

Скворцова назвала будущие препараты «уникальными» и рассказала про персонифицированную онковакцину, аналогов которой нет в мире: у человека берут Т-лимфоциты, модифицируют и запускают обратно, через шоковое состояние иммунный сбой человека выходит из болезни.

В этом году у Минздрава 25 проектов, при этом ведомство делает акцент на онкологию, сказала Скворцова. По ее словам, российские показатели смертности по онкологии «очень близки» к европейским. Однако Россия отстает по выявляемости, особенно на ранних стадиях. «Летальность у них ниже, у нас 22,5%, у них – 17%», – отметила министр. Она сказала, что цель – достичь европейских показателей к 2024 г.

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