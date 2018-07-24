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Правительство выделит на борьбу с раком 330 млрд рублей в ближайшие три года

Правительство выделит из федерального бюджета Фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) 330 млрд руб. в 2019–2021 гг. на борьбу с онкологическими заболеваниями. Это предусмотрено проектом бюджета ФОМСа на будущие три года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям.

По словам Голиковой, речь идет о «существенных средствах» в рамках национального проекта «Онкология». В 2019 г. на эти цели заложено 70 млрд руб., в 2020 г. – 120 млрд и в 2021 г. – 140 млрд. «Эти средства будут включены в размер тарифа по оказываемой медицинской помощи по профилю "онкология", – уточнила вице-премьер (ее слова передал "Интерфакс").

На селекторном совещании с регионами 6 июля Голикова заявляла, что существенный трансферт на обеспечение онкологической программы также предусмотрен национальным проектом «Демография».

Этот документ рассматривался накануне у премьера Дмитрия Медведева. Общее финансирование нацпроекта на шесть лет составляет более 3,5 трлн руб. В материалах к совещанию говорилось, что за шесть лет тариф ОМСа на оказание медицинской помощи по профилю «онкология» должен увеличиться ориентировочно в три раза – с 320 000 до 956 000 руб.