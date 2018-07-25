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Трамп рассказал о плане прекращения торговой войны с ЕС

США и ЕС могли бы одновременно отказаться от барьеров во внешней торговле и оставить в прошлом торговую войну. Об этом президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере в преддверии визита в Вашингтон председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

«США и ЕС с обеих сторон сворачивают все тарифы, барьеры и субсидии! Это, в конечном счете, и будет свободный рынок и честная торговля! Надеюсь, они согласятся. Мы готовы, но они на это не пойдут», - написал Трамп в своем аккаунте.

Одновременно администрация Трампа объявила о намерении использовать программу времен Великой депрессии, чтобы выплатить американским фермерам $12 млрд в качестве компенсации за торговые войны с Китаем и ЕС, сообщает Reuters. Это является четким сигналом, показывающим, что подбирая оружие для участия в торговом конфликте, Трамп остановился на тарифах, отмечает агентство.

США 1 июня ввели пошлины на импорт европейской стали и алюминия. В конце июня ЕС ответили 25-процентными пошлинами на американские товары на 2,8 млрд евро. Также Брюссель оставил за собой право ввести дополнительные пошлины от 10 до 50% на товары из США стоимостью 3,6 млрд евро. Тогда же Трамп объявил о готовности ввести 20-процентную пошлину на все импортируемые в США автомобили, если ЕС не откажется от введенных им торговых барьеров. По оценкам Bloomberg, эта мера может затронуть продукцию на $300 млрд.