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Экономика
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Путин рассказал о перспективах российского бизнеса в Африке

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Россия и российский бизнес предлагают странам Африки сотрудничество по мирному атому и другим отраслям энергетики и экономики. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече глав государств БРИКС и африканских стран в ЮАР, передает корреспондент «Ведомостей».

Путин отметил, что соглашения о сотрудничестве по мирному атому подписаны с несколькими странами африканского континента, а с некоторыми работа уже перешла в практическое русло. С Анголой, Мозамбиком и Габоном Россия реализует перспективные нефтегазовые проекты, указал Путин. По его словам, в сфере атомной энергетики, где Россия является технологическим лидером, африканским партнерам предлагается создание всей индустрии «под ключ».

«Российский бизнес проявляет интерес к работе с африканскими партнерами по самым разным направлениям», – подчеркнул Путин. Он назвал среди основных отраслей для сотрудничества промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, а также массовые коммуникации, геологию и недропользование.

В качестве примера он напомнил о совместной работе российских и ангольских компаний в сфере освоения алмазного месторождения Катока, которое обеспечивает 6% мировой алмазодобычи.

По словам Путина, Африка является перспективным регионом. На территории континента проживает более 2 млрд человек, к 2050 г. до 60% из них будут жить в городах, привел данные российский президент.

По итогам прошлого года товарооборот России с государствами Африки вырос более чем на 25%, поставки продовольственных товаров увеличились на 38%, металлов – на 30%, машин и оборудования – на 24%.

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Технологии
Новости

Котировки Twitter упали на 15% после открытия торгов

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Котировки сервиса микроблогов Twitter после открытия торгов Nasdaq в пятницу упали на 15%, к 17.00 мск падение превысило 16%. На предварительных торгах падение котировок Twitter превышало 17%, писал Bloomberg. Падение капитализации компании составило около $5 млрд.

Причиной стал вышедший в пятницу отчет компании за II квартал, в котором говорится о снижении месячной активной аудитории на 1 млн до 335 млн человек. Падение обусловлено борьбой с фейковыми аккаунтами, указывает компания, в том числе связанными со скандалом о российском вмешательстве в выборы в США.

Несмотря на снижение количества пользователей, Twitter третий квартал подряд фиксирует прибыль. Выручка компании во II квартале выросла на 24% в годовом выражении и составила $711 млн, чистая прибыль достигла $100 млн против $116 млн убытка за аналогичный период прошлого года.

Накануне котировки крупнейшей в мире соцсети Facebook обвалились на 20% после квартального отчета, показавшего резкое замедление роста аудитории, и прогнозов о снижении темпов роста прибыли в среднесрочной перспективе.

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Бизнес
Новости

«Монако» объявил о переходе Головина

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Футбольный клуб «Монако» сообщил о подписании контракта на 5 лет с полузащитником ЦСКА Александром Головиным.

«Я очень счастлив присоединиться к “Монако”. Это новый вызов, который я принимаю с большим энтузиазмом. На данный момент я с нетерпением жду встречи с тренерским штабом и новыми одноклубниками, чтобы приступить к работе», — сказал Головин, слова которого приводятся на сайте клуба. 

Как сообщал «Спорт-экспресс», сумма трансфера составила 30 млн евро. Это самый дорогой трансфер в истории российского футбола. Прежний рекорд был установлен в 2008 г., когда игрок ЦСКА Юрий Жирков перешел в «Челси» за 21 млн евро. Кроме того, ЦСКА сможет претендовать на процент от последующей продажи футболиста в другой клуб.

При этом клуб «Монако» раньше платил дороже только за двух футболистов — Хамеса Родригеса из «Порту» (45 млн евро в 2013 г.) и Радамеля Фалькао из «Атлетико» (43 млн евро в 2013 г.).

Зарплата Головина в «Монако» составит 2 млн евро в год, сообщил «Спорт-экспресс». В ЦСКА, по данным Sports.ru, полузащитник получал 600 000-800 000 евро в год.

Головину сейчас 22 года, он родился в городе Калтан Кемеровской области. Футболист дебютировал в российской премьер-лиге в 18 лет, в 2015 г. За три сезона в московском клубе полузащитник сыграл 113 матчей, 23 из них - в Лиге чемпионов и Лиге Европы. В 2016 г. вместе с ЦСКА стал чемпионом России.

На прошедшем чемпионате мира по футболу Головин сыграл в четырех матчах за сборную России и забил один гол.

«Монако» принадлежит миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву. Он купил клуб в 2011 г. Рыболовлев занимает 18-е место в списке богатейших людей России по версии Forbes. Его состояние оценивается в $6,8 млрд.

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Экономика
Новости

Минтруд назвал срок перехода на электронные трудовые книжки

Ведомости
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В 2020 г. появятся электронные трудовые книжки, а с 2027 г. работодателей освободят от обязанности хранить бумажные трудовые книжки своих сотрудников. Соответствующий законопроект подготовил Минтруд, сообщает ведомство.

«Начиная с 1 января 2020 г. все работодатели будут передавать данные в Пенсионный фонд России в режиме онлайн», – цитирует пресс-служба замминистра труда Любовь Ельцову. Однако переход на электронные трудовые книжки будет постепенным, пояснила она.

«Для работодателей сохраняется обязанность ведения и хранения бумажных трудовых книжек до 1 января 2027 г. После этой даты работодатель не ведет бумажную трудовую книжку и освобождается от ответственности за ее хранение», – отметила Ельцова.

Переход на электронную систему ускорит процесс передачи сведений в Пенсионный фонд, даст дополнительное преимущество работающим удаленно сотрудникам и сократит затраты на кадровое производство. По данным Минтруда, за счет этого работодатели уже в 2020 г. смогут сэкономить 700 млн руб.

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Политика
Новости

ЦИК готовится отклонить запрос КПРФ о референдуме по пенсионному возрасту

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Центризбирком готовится отклонить запрос КПРФ о проведении референдума по поводу повышения пенсионного возраста, рассказал член ЦИК Евгений Колюшин. По его словам, мотивировано это неопределенностью вопроса.

При этом председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что большинство членов комиссии считают, что сама по себе постановка вопроса правомерна, граждане имеют право выразить свое мнение по поводу того, какой должна быть пенсионная система, дело лишь в деталях.

Правительство в июне предложило начать в 2019 г. повышение пенсионного возраста россиян. В результате согласно предложенному плану пенсионный возраст мужчин к 2028 г. вырастет с 60 до 65 лет, а пенсионный возраст женщин к 2034 г. – с 55 до 63 лет. Правительство уверяет, что средства, которые принесет увеличение пенсионного возраста, будут направлены на повышение доходов пенсионеров. Законопроект о повышении пенсионного возраста уже прошел первое чтение Госдумы.

Коммунисты хотят вынести вопрос о пенсионном возрасте на всероссийский референдум. Вопрос, который они предлагают задать на референдуме, звучит так: «Согласны ли вы с тем, что в РФ возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?». Они подали заявку о проведении референдума в Мосгоризбирком, а тот направил ее в ЦИК для рассмотрения.

Что чиновники думают о пенсионной реформе

Финансы
Новости

ЦБ назначил директора нового департамента информационной безопасности

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Директором департамента информационной безопасности Банка России назначен Вадим Уваров, он вступит в должность с 1 августа. Об этом говорится в пресс-релизе Центробанка.

«Приказом председателя Банка России с 1 августа 2018 г. директором департамента информационной безопасности Банка России назначен Уваров Вадим Александрович», – указывается в сообщении.

Впервые о создании департамента сообщил курирующий работу главного управления безопасности и защиты информации зампред регулятора Дмитрий Скобелкин в феврале. Он отмечал, что новое подразделение получит статус центра компетенции по обеспечению киберустойчивости организаций кредитно-финансовой сферы. Департамент информационной безопасности займется координацией обмена информацией о кибератаках между финансовым рынком и Государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации (ГосСОПКА), отмечал Скобелкин.

Новый департамент был создан в ЦБ в мае. В июне исполняющим обязанности директора департамента стал заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации Артем Сычев.

10 главных кибератак в истории человечества

Политика
Новости

Путин пригласил Трампа в Москву

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Президент России Владимир Путин сообщил, что пригласил своего американского коллегу Дональда Трампа в Москву. «Мы готовы пригласить президента Трампа в Москву, пожалуйста. Он имеет, кстати говоря, такое приглашение, я ему об этом говорил», – сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в ЮАР.

Путин назвал встречи с Трампом полезными и добавил, что готов и сам приехать в Вашингтон, но только «если там будут созданы соответствующие условия для работы». Он также отметил, что может встретиться с Трампом на международных площадках, в том числе на саммите G20.

Большим плюсом Трампа, по мнению Путина, является его стремление выполнять обещания перед избирателями. «Это, кстати говоря, такая специфика действующего президента, и положительная, я считаю, потому что, как правило, после выборов те или иные лидеры быстро забывают то, что они обещали народу, когда шли на выборы», – сказал Путин.

Ранее президент США пригласил Путина посетить Вашингтон осенью этого года. Предложение передал советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, который в конце июня приезжал с рабочим визитом в Москву. Но 25 июля Болтон заявил, что встреча откладывается: в Вашингтоне считают, что провести ее надо только в 2019 г. К тому времени должна завершить свою работу комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера, которая расследует предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 г., на которых победил Трамп.

Последняя встреча Путина и Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки. До этого президенты виделись дважды: в июле 2017 г. на саммите G20 в Гамбурге и на саммите АТЭС в Дананге (Вьетнам) в ноябре прошлого года.

Кадры со встречи Путина и Трампа в Хельсинки

Экономика
Новости

Путин прокомментировал сокращение вложений России в госдолг США

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Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, связал сокращение вложений ЦБ России в госдолг США (US Treasuries) с угрозой санкций. «Мы должны минимизировать риски, - констатировал президент. - Мы же видим, что происходит с этими санкциями - с незаконными по сути ограничениями. Мы осознаем их и стараемся минимизировать».

В то же время Россия не собирается «делать резкие движения» и отказываться от доллара, сказал Путин. По его словам, хотя доллар остается резервной валютой, это беспокоит не только Россию, поскольку доллар используется как средство давления. «Что касается наших американских партнеров и этих ограничений, которые они вводят, в том числе в расчетах в долларах, я полагаю, что это большая стратегическая ошибка, потому что они тем самым подрывают доверие к доллару как к резервной валюте», - заявил российский президент.

На минувшей неделе стало известно, что Россия выбыла из списка крупнейших держателей казначейских облигаций минфина США. В апреле инвестиции в этот инструмент сократились на $47,5 млрд, в мае – на $33,8 млрд до 11-летнего минимума в $14,9 млрд.

Максимум вложений России в госдолг США – $176,3 млрд – пришелся на октябрь 2010 г., в 2013 г. они превышали $150 млрд, но после украинского конфликта и введения санкций со стороны США стали сокращаться. В июне этого года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила депутатам Госдумы сокращение вложений в американский госдолг диверсификацией международных резервов с учетом всех рисков – финансовых, экономических и геополитических.

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Политика
Новости

Руководитель ФСИН призвал не спешить с реформой ведомства

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Решение об изменении действующей системы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) следует принимать только после всестороннего изучения этого вопроса, заявил журналистам руководитель ведомства Геннадий Корниенко.

«Надо посмотреть, каким способом это осуществить. Просто сказать, что надо сделать так, может быть, это и правильно, но надо со всех сторон это посмотреть, изучить эту проблему и тогда принимать решение», – сказал Корниенко (цитаты по «РИА Новости»), комментируя предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко реформировать ФСИН.

Матвиенко ранее заявила, что «потрясена <…> чудовищным преступлением в ярославской колонии» (ИК-1), где надзиратели жестоко избили заключенного. Она призвала провести самое серьезное расследование и применить суровое наказание к «этим нелюдям». Она также раскритиковала руководителей ФСИН, которые призывали расследовать, как видео с пытками попало к СМИ. «Если действительно кто-то из руководителей озаботился только тем, что это утекло, этот руководитель тоже заслуживает наказания», – подчеркивала Матвиенко. Она предложила отделить функции охраны от перевоспитания и социализации. Последними, по мнению Матвиенко, должна заниматься гражданская служба.

По делу о пытках в ИК-1 арестованы семь сотрудников колонии, шесть из них отправлены в СИЗО, самый высокопоставленный фигурант – замначальника колонии Иван Калашников – под домашний арест.

Ранее Корниенко обещал создать во всех региональных подразделениях ФСИН специальные комиссии, которые проверят все случаи применения физической силы против заключенных за последний год.

Бизнес
Новости

ФАС оценит влияние роста цены авиакеросина на стоимость авиабилетов

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит сообщения о влиянии весеннего роста цен авиационного керосина на подорожание авиабилетов. Об этом заявил начальник управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрий Махонин, передает «РИА Новости».

«У авиакомпаний, как правило, сформированное ценообразование по приобретению керосина, но я не знаю, что у каждой компании заложено в формулу. Однако два последних месяца стоимость авиакеросина на бирже и внебиржевом рынке не меняется», - отметил Махонин. По его словам, служба отслеживает динамику изменения стоимости авиакеросина и последние два месяца она не менялась. Таким образом, сложно предположить, что эта причина могла стать основанием для роста стоимости авиабилетов, пояснил начальник управления ФАС. «Будем разбираться в этом более детально», — заключил Махонин.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что «Аэрофлот» решил увеличить топливный сбор для билетов на внутренних рейсах. Решение затронет все авиакомпании группы, кроме «Победы», указывала газета со ссылкой на письмо перевозчика турагентствам. Для сегмента экономкласса сбор вырастет на 200 руб., для «комфорта» – на 400 руб., говорилось в документе. Это связано со скачком оптовых цен на нефтепродукты, в том числе на авиакеросин, объясняла авиакомпания.

Госдума 26 июля поручила комитету по экономической политике запросить в правительстве и ФАС данные о причинах роста цен на авиакеросин и мерах для ограничения цены авиакеросина и авиабилетов. В поручении указывалось, что цена авиакеросина в среднем по аэропортам России выросла на 15% с июля 2017 г. по июль 2018 г., «опередив тем самым рост потребительской инфляции».

10 городов мира, где дороже всего переночевать

Технологии
Новости

Twitter потерял миллион пользователей за три месяца

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Twitter зафиксировал снижение числа активных пользователей во II квартале 2018 г. на 1 млн до 335 млн человек в месяц. Об этом говорится в отчете компании.

Большая часть спада приходится на США, уточняет Twitter. Снижение происходит из-за того, что соцсеть продолжает удалять поддельные аккаунты и тех, кто занимается спамом, объясняет Bloomberg. Агентство добавляет, что число активных пользователей соцсети только продолжит падать. По данным Reuetrs, аналитики ждали противоположного – роста числа пользователей на 1 млн. На торгах до открытия сессии акции Twitter снизились на 20%, отмечает Financial Times.

Ранее произошел обвал котировок Facebook. Компания опубликовала квартальный отчет, который не оправдал ожиданий аналитиков. Кроме того, финансовый директор Facebook Дэвид Венер предупредил о будущем торможении роста выручки. После этого основатель соцсети Марк Цукерберг потерял $16,8 млрд от своего состояния.

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Экономика
Новости

ЦБ оценил вклад ЧМ-2018 в экономический рост

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Чемпионат мира по футболу ускорил рост российской экономики на 0,1-0,2 процентного пункта во II квартале 2018 г., сообщил Центробанк в комментарии по итогам сохранения ключевой ставки.

«Проведение чемпионата мира по футболу внесло положительный вклад (0,1–0,2 п. п.) в годовой темп прироста ВВП во II квартале», – указывает ЦБ.

Ранее регулятор отмечал, что мундиаль краткосрочно ускорил рост цен – существеннее всего подорожали услуги пассажирского транспорта, гостиниц, внутреннего туризма. Регулятор ожидает коррекции цен в данном сегменте после завершения футбольного первенства.

Прошедший чемпионат ускорил и оборот розничной торговли – с 2,4% в мае до 3% в июне, оценивало Минэкономразвития.

ЦБ ожидает роста экономики России в 2018 г. на уровне 1,5-2%, что соответствует ее потенциалу в условиях сохраняющихся структурных ограничений. Инфляция, прогнозирует регулятор, из-за будущего повышения НДС поднимется к концу года до 3,5-4%, а в 2019 г. временно превысит целевые 4%.

Самые активные спонсоры чемпионата мира по футболу