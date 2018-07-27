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Путин рассказал о перспективах российского бизнеса в Африке

Россия и российский бизнес предлагают странам Африки сотрудничество по мирному атому и другим отраслям энергетики и экономики. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече глав государств БРИКС и африканских стран в ЮАР, передает корреспондент «Ведомостей».

Путин отметил, что соглашения о сотрудничестве по мирному атому подписаны с несколькими странами африканского континента, а с некоторыми работа уже перешла в практическое русло. С Анголой, Мозамбиком и Габоном Россия реализует перспективные нефтегазовые проекты, указал Путин. По его словам, в сфере атомной энергетики, где Россия является технологическим лидером, африканским партнерам предлагается создание всей индустрии «под ключ».

«Российский бизнес проявляет интерес к работе с африканскими партнерами по самым разным направлениям», – подчеркнул Путин. Он назвал среди основных отраслей для сотрудничества промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, а также массовые коммуникации, геологию и недропользование.

В качестве примера он напомнил о совместной работе российских и ангольских компаний в сфере освоения алмазного месторождения Катока, которое обеспечивает 6% мировой алмазодобычи.

По словам Путина, Африка является перспективным регионом. На территории континента проживает более 2 млрд человек, к 2050 г. до 60% из них будут жить в городах, привел данные российский президент.

По итогам прошлого года товарооборот России с государствами Африки вырос более чем на 25%, поставки продовольственных товаров увеличились на 38%, металлов – на 30%, машин и оборудования – на 24%.

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