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Путин подписал закон о допуске налоговиков к аудиторской тайне

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий налоговым органам требовать у аудиторов информацию о налогоплательщике. Документ опубликован на портале раскрытия правовой информации.

Он обяжет аудиторские компании и индивидуальных аудиторов предоставлять налоговикам информацию о клиентах в течение 10 дней с момента получения запроса. За отказ или недостаточно быстрый ответ аудиторам будет грозить штраф 10 000 руб.

По действующему законодательству аудиторы обязаны раскрывать информацию только по запросу правоохранительных органов и судов.

Утвержденные поправки исключают из Налогового кодекса понятие «аудиторская тайна». Если компания отказалась предоставить данные, налоговики смогут потребовать их у аудиторов в двух случаях – при проведении проверки или по запросу иностранных налоговиков, если с последними есть соглашение об обмене информацией. Запросить можно все, что получил аудитор, – достаточно, чтобы на основе этих документов можно было сделать вывод о доначислении налогов. Для этого инспекторам нужно заручиться согласием руководства вышестоящего налогового органа.

Закон вступит в силу с 2019 г. Он затронет документы за налоговые периоды, начинающиеся с того же года.

Аудиторов ранее уже пытались обязать делиться информацией. Но даже предлагаемые изменения не позволят этого добиться, говорил «Ведомостям» управляющий партнер «Юрпартнера» Антон Толмачев: аудиторы смогут создавать компании, через них заключать договор на оказание консалтинговых услуг и получать данные, которые клиенты захотят скрыть от налоговиков.