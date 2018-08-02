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Ректоры МГИМО и ВШЭ предложили вернуть образовательные кредиты

Ректоры МГИМО Анатолий Торкунов и ВШЭ Ярослав Кузьминов обратятся к вице-премьеру Татьяне Голиковой, которая курирует социальный блок, с просьбой вернуть программы образовательного кредита. Об этом Торкунов и Кузьминов заявили на пресс-конференции, посвященной подведению итогов приемной кампании в вузы, передает «РИА Новости».

«У нас высокая стоимость обучения. Мы должны иметь некоторые промежуточные инструменты. Желательно получать от государства», – сказал Кузьминов. В свою очередь Торкунов напомнил, что образовательные кредиты – общемировая практика. Он назвал ее правильной для поддержки высшего образования: «К большому сожалению, из-за бюрократических проблем мы это дело потеряли».

Образовательный кредит предполагает выдачу студенту заемных средств на обучение в вузе по льготной ставке. Во время обучения заемщик платит лишь взносы за обслуживание счета. Кредит он начинает погашать лишь после получения диплома и трудоустройства.

Ранее такой кредит предоставлял Сбербанк, но он перестал это делать в начале 2017 г. Банк объяснял это «оптимизацией программы поддержки образовательного кредитования», проводимой Министерством образования и науки. В свою очередь в ведомстве заявили, что Сбербанк приостановил выдачу кредитов из-за вступления в силу постановления правительства о применении базовых индикаторов при расчете параметров субсидирования процентной ставки за счет средств федерального бюджета по кредитам.

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