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США и Китай объявили о взаимном повышении импортных пошлин

США ввели в действие анонсированные ранее 25%-ные ввозные пошлины на товары из Китая на сумму $16 млрд, КНР ответила аналогичными мерами. Об этом сообщает агентство Reuters.

Министерство торговли КНР заявило, что Китай выступает решительно против тарифных мер США и будет продолжать принимать необходимые контрмеры. КНР планирует обжаловать американские пошлины в ВТО.

Ранее США ввели пошлины на китайские товары стоимостью $34 млрд, Китай ответил зеркальными мерами. На этой неделе Вашингтон также обсудит возможность введения очередных пошлин по ставке 10% на китайский импорт стоимостью $200 млрд.

Очередной раунд торговой войны США и Китая начался несмотря на состоявшиеся на днях переговоры чиновников из Вашингтона и Пекина. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил в интервью Reuters, что «не ожидал многого» от переговоров. Американский лидер грозил обложить пошлинами практически весь китайский импорт на $500 млрд, если Пекин не согласится на радикальные изменения в своей торговой политике. В частности, Трамп требовал от КНР перестать красть технологии и интеллектуальную собственность США и увеличить импорт американских товаров.

Экономисты полагают, что затронутые тарифами товары на $100 млрд снижают оборот мировой торговли примерно на 0,5%, указывает Reuters. Американские пошлины замедлили рост экономики Китая примерно на 0,1-0,3 процентного пункта в 2018 г. и несколько меньше отразились на США, но в будущем году ущерб для двух стран будет значительно больше, отмечает агентство. Также негативный эффект ощутят на себе другие государства.

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