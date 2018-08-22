Экономика / Мировая экономика

США могут отложить введение пошлин на автомобили

Этому способствуют торговые переговоры с ЕС, Канадой и Мексикой
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Администрация президента США Дональда Трампа, вероятно, отложит введение пошлин на импорт автомобилей и комплектующих, дал понять министр торговли Уилбур Росс. Это связано со стремлением Вашингтона договориться с Еврокомиссией, Мексикой и Канадой. Такое развитие событий вселяет надежду в участников отрасли.

Трамп в мае распорядился, чтобы министерство торговли провело расследование с целью выяснить, представляет ли импорт автомобилей угрозу для национальной безопасности. Под аналогичным предлогом он в марте ввел пошлины на импорт стали и алюминия. В конце июля Росс говорил, что расследование завершится в августе. Но в интервью The Wall Street Journal он заявил, что теперь «неясно», будет ли доклад готов к концу месяца. По его словам, задержка связана с переговорами.

Росс отметил, что изучение вопроса может затянуться из-за материалов, предоставленных американскими и иностранными автопроизводителями. Они выступают против введения пошлин, которые могут достичь 25%, так как из-за них вырастут цены для потребителей и могут нарушиться глобальные цепочки поставок. «Мы только что получили детальные анкеты от автопроизводителей. Они содержат миллиарды страниц, и с этим нельзя справиться за пять минут, – сказал Росс. – Мы не успеем к концу августа».

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