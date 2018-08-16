Экономика / Мировая экономика

США и Китай возобновят торговые переговоры

Это их первая с мая попытка избежать полномасштабной торговой войны
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

США и Китай достигли небольшого прогресса на пути к разрешению своего торгового конфликта, договорившись провести переговоры в конце августа. Китайская делегация отправится в США по приглашению американского министерства торговли, заявило в четверг министерство торговли КНР.

Эти переговоры станут первыми более чем за два месяца. За это время стороны объявили о введении друг против друга пошлин на импорт на $50 млрд каждая, а торговая война поспособствовала снижению курса юаня и котировок акций на китайском фондовом рынке. Представители обеих стран настаивают, что не собираются идти на уступки.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике