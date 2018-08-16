США и Китай возобновят торговые переговоры

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США и Китай достигли небольшого прогресса на пути к разрешению своего торгового конфликта Damir Sagolj / Reuters

США и Китай достигли небольшого прогресса на пути к разрешению своего торгового конфликта, договорившись провести переговоры в конце августа. Китайская делегация отправится в США по приглашению американского министерства торговли, заявило в четверг министерство торговли КНР.

Эти переговоры станут первыми более чем за два месяца. За это время стороны объявили о введении друг против друга пошлин на импорт на $50 млрд каждая, а торговая война поспособствовала снижению курса юаня и котировок акций на китайском фондовом рынке. Представители обеих стран настаивают, что не собираются идти на уступки.