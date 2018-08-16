США и Китай возобновят торговые переговоры
Это их первая с мая попытка избежать полномасштабной торговой войны
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
США и Китай достигли небольшого прогресса на пути к разрешению своего торгового конфликта
Damir Sagolj / Reuters
США и Китай достигли небольшого прогресса на пути к разрешению своего торгового конфликта, договорившись провести переговоры в конце августа. Китайская делегация отправится в США по приглашению американского министерства торговли, заявило в четверг министерство торговли КНР.
Эти переговоры станут первыми более чем за два месяца. За это время стороны объявили о введении друг против друга пошлин на импорт на $50 млрд каждая, а торговая война поспособствовала снижению курса юаня и котировок акций на китайском фондовом рынке. Представители обеих стран настаивают, что не собираются идти на уступки.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}