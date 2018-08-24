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ЦБ увеличил закупки валюты для Минфина в последний день перед паузой

Центробанк в четверг приобрел для Минфина на внутреннем рынке иностранную валюту в рамках бюджетного правила на 20,2 млрд руб., свидетельствуют данные регулятора. С пятницы, 24 августа, ЦБ приостановил закупки.

В среду ЦБ направил на покупку валюты 20,1 млрд руб., а во вторник и понедельник – по 17,5 млрд руб. До этого регулятор первый раз в августе взял недельную паузу в закупках валюты.

Наращивание интервенций после паузы привело к резкому ослаблению рубля, констатировали опрошенные «Ведомостями» аналитики. В четверг доллар обновил максимум с начала апреля 2016 г. и подорожал до 69,01 руб., курс евро достигал 79,77 руб. После скачка курса ЦБ выпустил сообщение, в котором объявил о приостановке покупки валюты до конца сентября. Рубль позитивно отреагировал на эту новость и начал укрепляться.

Представитель Минфина сообщил, что решение ЦБ не повлияет на выполнение закупочного плана в рамках бюджетного правила: валюта будет напрямую закупаться у ЦБ Казначейством, а регулятор, в свою очередь, сможет продать рубли на рынке либо не делать этого, как он и поступил в четверг.

Всего с 7 августа по 6 сентября Минфин планировал направить на покупку валюты рекордную за всю историю интервенций сумму в 383,2 млрд руб. На данный момент ЦБ закупил для Минфина валюту на 116,2 млрд руб. Таким образом, для исполнения месячного плана остается еще 267 млрд руб.