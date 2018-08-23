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Минфин пообещал выполнить рекордный план по закупкам валюты

Решение Центробанка приостановить закупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила до конца сентября не повлияет на выполнение намеченного закупочного плана, сообщил «Ведомостям» представитель Минфина.

«Решение ЦБ не повлияет на выполнение плана закупок валюты в рамках бюджетного правила», – сказал он. По его словам, валюта будет напрямую переводиться ЦБ Казначейству. Регулятор в свою очередь может транслировать ее на рынок либо не делать этого, как было решено сделать сегодня, поясняет представитель Минфина.

В случае если валюта будет закупаться не на бирже, а у ЦБ, будет нарушен нарушен принцип монетарной нейтральности бюджетного правила, считает директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов: «Продав валюту Минфину напрямую, ЦБ изымет рубли из системы». Вернуть деньги в систему можно, например, купив на них ОФЗ, рассуждает эксперт. Однако минус такой схемы заключается в том, что не будут увеличиваться золотовалютные резервы, хотя они сейчас более чем достаточны и фактически покрывают весь внешний долг страны, отмечает Тремасов. Вместе с паузой в покупке валюты этот механизм позволил бы стабилизировать рынок и рубль, однако такой мощный инструмент вероятно стоит приберечь на случай более серьезных катаклизмов, которые могут случиться в случае реализации жесткого варианта санкций, заключает Тремасов.

В четверг, после того как рубль ослабел к доллару до минимальных с апреля 2016 г. 69,01 руб./$, ЦБ объявил о прекращении закупок валюты с 23 августа до конца сентября. После этого рубль начал укрепляться.

Регулятор в августе уже приостанавливал закупки на неделю, с 10 по 17 августа, – из-за волатильности на рынке и падения рубля после анонса готовящихся санкций США. ЦБ возобновил покупки в понедельник, 20 августа, и начал их наращивать, чтобы наверстать месячный план. Это и спровоцировало резкий обвал рубля, отмечали опрошенные «Ведомостями» аналитики.

Всего с 7 августа по 6 сентября Минфин планировал направить на покупку валюты рекордную за всю историю интервенций сумму в 383,2 млрд руб. На данный момент ЦБ закупил для Минфина валюту на 96 млрд руб. Таким образом, для исполнения месячного плана остается еще 287,2 млрд руб.

Минфин приобретает валюту на внутреннем рынке в пропорции 45% долларов, 45% евро и 10% фунтов на дополнительные по сравнению с заложенными в бюджете доходы от нефти (в 2018 г. – сверх базовой цены в $40,8 за баррель) в рамках бюджетного правила для стабилизации рубля и уменьшения зависимости российской экономики от углеводородов. Впоследствии деньги идут на пополнение фонда национального благосостояния.