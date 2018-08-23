Финансы / Рынки

ЦБ приостановил покупку валюты до конца сентября

Заявление регулятора остановило падение рубля
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ЦБ не будет покупать валюту по бюджетному правилу начиная с 23 августа и до конца сентября 2018 г. Это решение призвано снизить волатильность финансовых рынков и увеличить предсказуемость действий денежных властей, пояснил регулятор. Дату, когда закупка валюты возобновится, ЦБ не назвал: это решение будет приниматься с учетом «фактической обстановки на финансовых рынках, которая будет наблюдаться в течение сентября». Регулятор напомнил, что отслеживает ситуацию на рынке и у него достаточно инструментов для предотвращения угрозы финансовой стабильности.

ЦБ объявил о прекращении покупок валюты после того, как доллар обновил минимум с апреля 2016 г.: к 13.00 мск он стоил 69,01 руб. (+98 коп. к закрытию среды). Евро к этому моменту стоил 79,7 руб. После заявления регулятора рубль отыграл утренние потери и начал расти: к 14.00 мск доллар стоил уже 67,64 руб. (-40 коп.) , евро – 78,39 руб. (- 51 коп.).

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