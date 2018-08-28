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Минпромторг заявил о возможном увеличении поддержки судостроения

Поддержка российского судостроения 2019 г. может быть увеличена с плановых 10 млрд руб., которые предусмотрены госпрограммой. Об этом сообщил »Прайм» со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

«У нас программа как была, так и сохраняется на период до 2025 г. по 10 млрд в год на меры развития данного направления (судостроения). Возможно, в следующем году будут еще добавлены средства именно на меры стимулирования спроса», — сказал Мантуров.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что рабочая группа правительства по бюджетным проектировкам на 2019-2021 гг. предложила отказаться от «антикризисной» помощи в автопроме, транспортном и сельскохозяйственном машиностроении, судостроении и легкой промышленности. Речь шла, прежде всего, о возможности сокращения прямого субсидирования.

Издание отмечало, что Минпромторгу совместно с Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) поручено проработать программу лизинга гражданских судов с учетом перехода к рыночным механизмам. В ОСК заявили, что «представляется крайне актуальным продолжение господдержки отрасли в части различных финансовых инструментов» и подготовили обоснование по выделению средств на лизинг.

Также Мантуров выразил надежду на то, что 2019 г. меры поддержки спроса машиностроения сохранятся. «Мы рассчитываем на то, что в планируемом бюджете на 2019 г. будут предусмотрены средства на меры поддержки спроса. Говорить сейчас, сколько и по каким программам, будет неправильно, потому что бюджет пока находится в процессе формирования», — сказал он. Точные суммы, по его словам, можно будет назвать в сентябре после заседания бюджетных комиссий и внесения проекта бюджета в Госдуму.