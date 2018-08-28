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СМИ узнали о готовящемся отказе от антикризисной поддержки машиностроения

Рабочая группа правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на 2019–2021 гг. предложила пересмотреть антикризисную практику поддержки машиностроения. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол ее заседания. В документе говорится в том числе об отказе от стимулирования спроса на промышленную продукцию, «в связи с положительной динамикой развития» автопрома, транспортного и сельскохозяйственного машиностроения, легкой промышленности и других отраслей, снижением ключевой ставки ЦБ и ростом платежеспособного спроса.

Речь идет о планах отказа от прямых субсидий, но не от отказа бюджетной поддержки отрасли в целом. Например, госпрограмму «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» даже увеличат на 1,3 млрд руб. вместо планировавшихся 857 млрд руб. на 2019–2021 гг. Об отказе от прямых субсидий ранее говорили Минэкономики и Минфин. В Минпромторг идею не поддерживал, но отмечал связь субсидирования с динамикой рынка. По мнению одного из собеседников издания, уход от прямой поддержки может компенсироваться переводом расходов в нацпроект.

В числе претендентов на сокращение – закупка инновационных вагонов с повышенной нагрузкой на ось в 25 тонн. По бюджетным проектировкам, в 2019–2021 гг. на это цели запрошено по 2,5 млрд руб. в год. Выделять их не планируют. На продолжении субсидирования настаивают угольщики. Спрос на инновагоны косвенно стимулируется и тарифными скидками от ОАО РЖД (до 27% к базовому уровню оплаты порожнего пробега). Ряд операторов добивается ее отмены. Собеседник среди вагоностроителей признает, что «кризис в отрасли действительно прошел», но все остальное «пока на уровне разговоров».

Обсуждается постепенный отказ от господдержки судостроения «с учетом развития отрасли и обеспечения производства конкурентоспособных видов судов». Минпромторгу совместно с Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) поручено проработать программу лизинга гражданских судов с учетом перехода к рыночным механизмам. В ОСК заявили, что в связи с поручением руководства страны довести долю гражданской продукции в заказах корпорации до 50% к 2030 г. «представляется крайне актуальным продолжение господдержки отрасли в части различных финансовых инструментов». В ОСК подготовили обоснование по выделению средств на лизинг.

Также рассматривается возможность отказа от прямой поддержки автопрома, в частности, льготного лизинга. Один из собеседников отмечает, что уход от стимулирования спроса может стать критичным для легкого коммерческого транспорта (LCV), поскольку он очень зависит от состояния экономики.