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Кудрин назвал оправданным мнение о масштабной коррупции во власти

В России распространено воровство бюджетных денег, а государству не хватает институтов для пресечения коррупции. Об этом заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью газете «Коммерсантъ».

«Люди уверены, что воровство госфинансов широко распространено. Это мнение, к сожалению, оправданно», – сказал Кудрин. Он констатировал, что в России не хватает государственных и общественных институтов «для сдерживания воровства».

«Содействовать борьбе с коррупцией должно все: и свобода слова, и политическая конкуренция, и фактическая, реальная подотчетность органов власти своим избирателям», – указал Кудрин. По его словам, в России в частности до сих пор не научились работать с ценами госконтрактов. Приоритетом Кудрин назвал проверку госзакупок, поскольку «это самая сложная и самая коррупционная сфера».

Если общество считает, что госресурсы разбазариваются и воруются, то это является и недоработкой в том числе Счетной палаты, отметил Кудрин. При этом он добавил, что с антикоррупционным запросом «не все так просто». «Кажется, общество по какой-то причине не хочет, чтобы какие-то вопросы вообще анализировались, – пояснил Кудрин. – В отношении чиновников – что хотите, в отношении остальных – нет».

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