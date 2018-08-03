Счетная палата попросит дополнительные полномочия для борьбы с коррупцией

Алексею Кудрину нужно больше полномочий Андрей Гордеев / Ведомости

Счетная палата в течение года может запросить себе больше полномочий для борьбы с коррупцией, чтобы стать центром компетенций в этой сфере, заявил ее председатель Алексей Кудрин (его цитирует «Интерфакс»). Сейчас полномочия аудитора в этой сфере в законодательстве фактически не прописаны, сказал Кудрин, он же, напротив, намерен сделать на этом акцент. Аудиторы, по его словам, будут изучать способы борьбы с коррупцией, в том числе используя свои особые полномочия по доступу в информационные системы госорганов и организаций, и вместе с поднадзорными органами и предприятиями вырабатывать предложения по совершенствованию их работы. В итоге Кудрин пообещал сократить возможности для «коррупционных лазеек» и количество коррупционеров.

Повышение эффективности борьбы с коррупцией названо одной из приоритетных задач Счетной палаты в стратегии ведомства до 2024 г. В пятницу документ был опубликован на сайте Счетной палаты. В нем описываются цели, которые ведомство хочет достичь под руководством Кудрина к 2024 г., окончанию четвертого президентского срока Владимира Путина. Стратегической целью является помощь в достижении национальных целей за счет совершенствования системы государственного аудита. Достичь ее предполагается при помощи проектного управления и цифровизации процессов для непрерывного и удаленного контроля.

Счетная палата намерена увеличивать эффективность управления государственными ресурсами, обеспечивая общественный контроль за этим процессом, а также содействовать публичности и открытости процессов принятия государственных решений. Также аудиторы будут готовить для руководителей органов власти и госорганизаций «комплексную перспективную картину тенденций и рисков развития страны» для формирования у них «стратегического видения». СП планирует стимулировать развитие внутреннего аудита госорганов, а также «через открытость» развивать «чувство налогоплательщика», обеспечивать конституционное право граждан на участие в управлении делами государства и в большей степени ориентировать работу органов власти на общественные интересы, перечисляется в документе.

Чтобы определить, достигается ли эта цель, Счетная палата собирается отслеживать, какую долю занимает стратегический аудит в портфеле ее собственной деятельности, насколько востребованы выданные ею рекомендации по развитию системы госуправления, а также как оценивают ее деятельность общество и бизнес, говорится в стратегии.

Кудрин возглавил Счетную палату в мае, после того как ее предыдущий руководитель Татьяна Голикова была назначена вице-премьером. О намерении сосредоточить работу аудитора на борьбе с коррупцией новый председатель заявил сразу же после утверждения депутатами его в новой должности.

Кудрин также планирует расширить полномочия своего ведомства в вопросах проверки Центробанка. Об этом в июне заявлял аудитор СП Андрей Перчян. В частности, он попросил Госдуму поручить Счетной палате включить в план проверок использование средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС), силами которого ЦБ с прошлого года санирует банки. Сейчас аудитор может проверять ЦБ только на предмет финансово-хозяйственной деятельности, обслуживания госдолга и бюджета.

По данным ВЦИОМа, четверть россиян считает, что Счетная палата после назначения ее председателем Алексея Кудрина будет работать лучше, чем прежде, еще 29% полагают, что все останется как раньше, и 43% либо затруднились ответить, либо ничего не слышали о Кудрине.

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