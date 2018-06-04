Политика / Социальная политика
Статья опубликована в № 4580 от 04.06.2018 под заголовком: Либерал прибавил в доверии

Четверть россиян ждет от Кудрина улучшения работы Счетной палаты

Отношение к экс-министру финансов как к политику тоже улучшилось, выяснил ВЦИОМ
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Четверть россиян считает, что Счетная палата после назначения ее председателем Алексея Кудрина будет работать лучше, чем прежде, выяснил ВЦИОМ. 29% полагают, что все останется как раньше, еще 43% либо затруднились ответить, либо ничего не слышали о Кудрине. Из тех респондентов, кому он известен, 38% помнят Кудрина как министра финансов и лишь 18% ничего не знают о его деятельности.

Предыдущий персональный опрос о тогда уже бывшем министре финансов ВЦИОМ проводил в 2012 г., и за это время отношение россиян к Кудрину как к политику заметно улучшилось. Если в 2012 г. ему симпатизировали 18% опрошенных, то сейчас – уже 28% (от числа тех, кому он известен), хотя число отрицательных оценок тоже возросло – с 14 до 18%. При этом лишь 13% респондентов считали, что у Кудрина хорошие политические перспективы, а 29% называли его политиком вчерашнего дня, авторитет которого снижается.

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