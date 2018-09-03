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Китай выделит странам Африки финансовую помощь на $60 млрд

Председатель КНР Си Цзиньпин предложил африканским странам финансовую помощь в размере $60 млрд, передает Reuters с форума сотрудничества Китай – Африка.

Из этой суммы $15 млрд планируется выделить безвозмездно, а также через беспроцентные займы и льготные кредиты, кроме того, африканским странам предоставят кредитную линию на $20 млрд, $10 млрд поступят через специальный фонд развития Китая и Африки, а $5 млрд – через фонд поддержки африканского импорта. Оставшиеся $10 млрд будет предложено инвестировать китайским компаниям в течение трех лет. Кроме того, Китай спишет госдолги бедных стран Африки, сроки расчета по которым завершаются в 2018 г.

«Китайско-африканское сотрудничество должно предоставить людям из Китая и Африки ощутимые выгоды и успехи, которые можно увидеть и почувствовать», – подчеркнул Си Цзиньпин.

Китайский лидер указал, что КНР будет реализовывать в Африке 50 проектов в области экологии, уделяя внимание охране окружающей среды и борьбе с изменением климата. Он также пообещал, что Китай создаст фонд мира и безопасности, продолжая предоставлять бесплатную военную помощь Африканскому союзу.

По данным Школы перспективных международных исследований Университета Джона Хопкинса, Китай в период с 2000 по 2016 г. выделил Африке около $125 млрд.

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