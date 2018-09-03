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Минтруд опубликовал проект бюджета Пенсионного фонда в первые три года реформы

Трансферт из федерального бюджета Пенсионному фонду России (ПФР) в 2019-2021 гг. практически не изменится несмотря на повышение пенсионного возраста. Согласно опубликованному Минтрудом проекту бюджета фонда, трансферт с 3,28 трлн руб. в 2018 г. увеличится до 3,33 трлн в 2019 г. (38,6% от общих доходов фонда), в 2020 г. составит 3,44 трлн (38,1%), а в 2021 г. – 3,33 трлн руб. (35,7%).

Доходы ПФР в 2019 г. запланированы в размере 8,62 трлн руб., расходы – 8,65 трлн руб. В 2020 г. доходы и расходы возрастут до 9,02 трлн и 9,04 трлн руб., в 2021 г. – до 9,32 трлн и 9,35 трлн руб.

По сравнению с подготовленными в июле проектировками бюджета ПФР доходы фонда в 2019-2021 гг., согласно новому документу, увеличатся на 61 млрд, 19 млрд и 51 млрд руб., а федеральный трансферт уменьшится на 95 млрд, 87 млрд и 145,4 млрд руб. по годам соответственно. В августе президент Владимир Путин предложил смягчить условия пенсионной реформы. Из-за этого доходы ПФР должны уменьшиться. В ПФР «Ведомостям» сообщили, что проект бюджета фонда учитывает все предложения президента.

Одобренный Госдумой в первом чтении правительственный законопроект предусматривает поэтапное увеличение пенсионного возраста с 2019 г. для мужчин – до 65 лет к 2028 г., для женщин – до 63 лет к 2034 г. Путин предложил смягчить пенсионную реформу, в частности повысить возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет, сохранить на переходный период (согласно предложенным условиям завершится в 2028 г.) пенсионные льготы для действующего возраста выхода на пенсию (60 и 55 лет для мужчин и женщин) и позволить выходящим на пенсию в 2019-2020 гг. сделать это на полгода раньше.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что предложенное Путиным смягчение реформы обойдется в 511 млрд руб. в 2019-2024 гг. без учета льгот. А в случае поднятия пенсионного возраста для женщин до 60 вместо 63 лет недостающие доходы в 2029-2035 гг. составят 3,6 трлн руб., оценивала Голикова.

Какие меры предложил Путин для «смягчения» пенсионной реформы