Самые щедрые пенсионные подарки от Путина получили женщины

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Президент Владимир Путин нашел, чем порадовать женщин Sean Gallup / Getty images

Президент Владимир Путин долго хранил молчание и не вмешивался публично в дискуссию о повышении пенсионного возраста. Свое слово он сказал лишь накануне начала политического и бюджетного сезона, указав правительству, как смягчить реформу.

Примерно таких указаний от него и ждали, не удивлены чиновники. Изменения обсуждались несколько месяцев, вспоминает один из них. Президент проводил совещания, выслушивал разные идеи, рассказывает другой чиновник, неожиданностью стала разве что возможность раньше выйти на пенсию для тех, кто вот-вот должен был это сделать. Многие из этих мер уже называла, например, «Единая Россия». А президент 20 июля говорил, что ему не нравится ни один из вариантов повышения возраста. «Путин поступил предсказуемо. После того как все остались виноваты, он вышел и смягчил реформу», – считает руководитель программы Московского центра Карнеги Андрей Колесников.

Самые щедрые подарки получили женщины. Они смогут выйти на пенсию не в 63 года, как предполагал принятый Госдумой в первом чтении правительственный законопроект, а в 60, т. е. общий пенсионный возраст увеличится для них на пять лет. Еще большую «скидку» получили многодетные матери: женщины с тремя детьми смогут выйти на пенсию на три года раньше, с четырьмя – на четыре, для тех, у кого больше пяти детей, пенсионный возраст не меняется – 50 лет. Именно снижения пенсионного возраста для женщин и ждали, говорит главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров.

Есть и универсальные меры. Люди, которые по действующему законодательству должны были выйти на пенсию в 2019–2020 гг., смогут сделать это за полгода до достижения нового пенсионного возраста. Трудовой стаж, дающий право на досрочную пенсию, снижается на три года: до 37 лет для женщин и до 42 – для мужчин. Льготы по налогам, ЖКХ и транспорту будут предоставляться по действующему сейчас пенсионному возрасту – их получат люди предпенсионного возраста, а он увеличится с двух до пяти лет. Шаг пенсионной реформы, исходя из слов Путина, не меняется – она запускается с 2019 г., возраст будет подниматься на год за два года.