Выступил как отец нации: политологи и экономисты о решении Путина смягчить пенсионную реформу

Путин в телеобращении объявил об изменении условий пенсионной реформы Alexander Zemlianichenko / AP

Андрей Колесников, руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского Центра Карнеги

«Путин поступил предсказуемо. После того как все остались виноваты, он вышел и смягчил пенсионную реформу. Однако сделал это странным образом, потому что он почти ее обессмыслил тем гигантским числом льгот, которые предложены разным категориям пенсионеров. Введение уголовной ответственной за увольнение людей предпенсионного возраста - настолько нерыночная мера, что она может изменить характер поведения работодателей, увольнять будут, естественно, до наступления предпенсионного возраста. Введен другой пенсионный возраст для женщин с учетом «их особой роли в обществе». Поэтому нужно считать, сколько денег уведут льготы из того объема, который пытались выиграть за счет пенсионной реформы. Но уже понятно, что это большая сумма.

Такие меры и такой популистский доверительный разговор с нацией может приостановить падение рейтинга, потому что как бы возвращается «отец нации». Путин ненадолго перестал быть «отцом нации», потому что стал разделять ответственность с правительством за неправильное решение, теперь более-менее все исправил. Это может быть эффективно: вряд ли рейтинги одобрения вернутся к прежним показателям - скорее всего, стабилизируются на том уровне, что есть. То есть произойдет такая фиксация политических убытков».

Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений

«Объявленные меры существенно не смягчат удар от реформы. Само по себе повышение пенсионного возраста бьет по населению. Но правильно, что решено уравнять увеличение пенсионного возраста для мужчин и женщин (до пяти лет). Снижение возраста выхода на пенсию для женщин хорошо скажется на рынок труда. С 58 лет они активно участвуют в воспитании внуков, ухаживают за нетрудоспособными мужьями. Право же на досрочный выход на пенсию тем, кто должны были выйти на нее уже в 2020 г., – компромисс, ведь во всем мире страны пытаются более плавно повышать пенсионный возраст для тех, кому осталось несколько лет до пенсии. Но проблем с реформой еще много. Например, что делать с неизбежным ростом возрастной безработицы».

Дмитрий Бадовский, председатель совета директоров фонда «Институт социально-экономических и политических исследований»

«Президент подтвердил, что пенсионная реформа назрела, она неизбежна и каких-то серьезных и разумных альтернативных решений не существует. Это самое важное из сказанного.

Если же говорить о конкретных предложениях, то самыми существенными являются снижение пенсионного возраста для женщин, сокращение стажа для досрочного выхода на пенсию, сохранение федеральных и региональных льгот на прежнем уровне 55/60 лет. Также очень важное предложение – возможность выйти на пенсию на полгода раньше для тех, кто это собирался сделать в ближайшее время. Реформа реализуется быстро, поэтому это важный смягчающий момент для людей, которые собирались уйти на пенсию, а из-за реформы их ближайшие жизненные планы должны были поменяться.

Рейтинги власти в последние недели стабилизировались и даже начали расти. Выступление Путина закрепит этот тренд. В первую очередь можно ожидать роста рейтинга самого президента, тем более что он ответил на один из главных вопросов - почему ранее он как президент в середине 2000-х гг. говорил, что повышения пенсионного возраста не будет, а спустя 12 лет позиция изменилась. Рейтинг «Единой России» также скорее всего может несколько укрепиться. С другой стороны, надо понимать, что политические эффекты от пенсионной реформы будут долгосрочными. Сейчас общество привыкает к самому факту реформы, ее неизбежности. А затем придется столкнуться с ее реализацией и последствиями».

Михаил Виноградов, политолог

«Выступление Путина было компромиссным, но не переломным. Его вчерашняя интонация была более дистанцированной от реформы и давала повод ожидать больших компромиссов. Интонационно сегодня акцент был на солидаризации с реформой, а не на компромиссе. Два ключевых месседжа: женщины должны выходить на пенсию в 60 лет, и Путин в курсе реформы и берет ответственность за нее. Третий месседж – дискуссия по пенсионной реформе закрыта».

Аббас Галлямов, политолог

«Сейчас многое зависит от интерпретаций. Если государственным каналам удастся акцентировать внимание на том, что президент «не побоялся взять на себя ответственность и не стал перекладывать ее на правительство и депутатов», то с имиджевой точки зрения он выйдет из ситуации с минимальными потерями. Тем не менее общее впечатление о положении дел в стране будет ухудшаться. Теперь уже очевидно, что дела у нас идут совсем не так хорошо, как представлялось раньше. Раньше была надежда, что Путин остановит реформу и оставит все как было раньше. Теперь стало очевидно, что чуда не случилось. Путин вообще оказался заложником собственного имиджа «чудотворца», сложившегося после Крыма. У людей по отношению к нему слишком завышенные ожидания. Естественно, это чревато разочарованием».

Татьяна Омельчук, старший научный сотрудник НИФИ Минфина

«Это очень большой подарок, прежде всего для женщин – они смогут выходить на пенсию в 60 лет, а многодетные мамы – еще раньше. Плюс сокращение стажа, позволяющего досрочно выйти на пенсию (для женщин - с 40 до 37 лет, для мужчин – с 45 до 42 лет), а также право на полгода раньше оформить пенсию тем, кто должен был выходить на нее уже в 2020 г. Все это – серьезное смягчение удара от реформы. Кроме того, объявленные меры для женщин должны стимулировать рост рождаемости, а снижение стажа для досрочного получения пенсий приведет к росту взносов в пенсионную систему. Чем раньше за человека начнут поступать страховые взносы, тем раньше он сможет выйти на пенсию».

Что чиновники думают о пенсионной реформе